La riconoscete? Da grande catturò subito l’attenzione di Maria De Filippi

Se la guardate negli occhi – verdi, enormi e profondi – forse l’avete già riconosciuta. Perché sono rimasti tali e quali. Da bambina Nilufar Addati era bellissima; altrettanto oggi, che è una giovane donna. Tra le troniste più affascinanti sedutesi al centro dello studio di Uomini e Donne, ha condiviso qualche tempo fa la fotografia di copertina su Instagram. Allora avrà avuto circa tre anni.

Nilufar Addati: nessuno le mette i piedi in testa

Nilufar Addati ha un altro motivo per cui vantarsi: è tra i pochi partecipanti del dating show ad aver catturato Maria De Filippi. Oltre che per l’aspetto fisico ha colpito per la sua parlantina e il suo caratterino. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno!

Insieme dopo il falò di confronto

Papà napoletano e mamma di origini persiane, la giovane, il cui nome significa ‘ninfea’, alla fine del suo percorso nel programma di Canale 5 aveva scelto Giordano Mazzocchi e con lui, a storia appena avviata, aveva partecipato a Temptation Island Vip per mettere il loro neonato rapporto alla prova.

Un’esperienza conclusa positivamente. Dopo il falò di confronto erano usciti insieme dagli studi, ma non senza alcune discussioni, anche per via della presenza nel villaggio di lei Nicolò Ferrari, che da ex pretendente di Nilufar era tra i single.

Affondata da Gianni Sperti

Tornati a Uomini e Donne per raccontare i loro trascorsi, Giordano e Nilufar Addati avevano avuto pure un confronto a quattr’occhi con Nicolò. E lei si è dovuta misurare con Gianni Sperti: secondo l’opinionista avrebbe illuso per l’ennesima volta Nicolò, mancando peraltro di rispetto al fidanzato, poiché ai tempi del trono Ferrari era un suo rivale.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sognato un riavvicinamento

Comunque la relazione tra Mazzocchi e la Addati durò giusto pochi mesi. Verso la fine dello scorso anno i fan hanno sognato un riavvicinamento, in seguito ad alcuni scatti in cui i due si godono la reciproca compagnia. Voci seccamente smentite dalla ragazza: sono solo amici.