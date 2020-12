UeD, Gianni Sperti si infuria con Maria: “Parli a microfoni spenti”

A UeD sono varie le dinamiche che tengono il pubblico incollato al televisore. Il nuovo format in cui trono over e trono classico si sono fusi in un unico appuntamento ha aperto la porta a nuovi scenari, che cambiano gli equilibri del programma. In puntata c’è stato uno scontro all’ultima battuta, che ha riportato a galla una vecchia ruggine. I protagonisti?

L’opinionista di UeD, Gianni Sperti contro la dama del parterre femminile del trono over: Maria Tona. Unica colpa della donna è quella di essere intervenuta in un dibattito, senza essere stata interpellata. Questo scatena l’ira di Gianni Sperti che, senza pensarci due volte, spara a zero contro la dama. La donna aveva intrapreso varie conoscenze, la prima con Paolo, che però non è andata a buon fine. Successivamente la dama ha iniziato a frequentare Biagio. Maria, nel corso della puntata, interviene in un dibattito tra Claudia e Enzo.

Un’intervento che, effettivamente, non le appartiene e facendo ciò accende gli animi in studio. La sua intromissione non viene affatto presa di buon grado dall’opinionista. Secondo Sperti l’intervento è solo come una forma di egocentrismo, un modo per attirare attenzione su di sé e ricevere più visibilità. Non è la prima volta che Gianni si schiera contro Maria. Nella scorsa puntata, infatti, Sperti aveva affermato: “Non credo sia qui per cercare l’amore tu cerchi altro”.

Secondo l’ex ballerina, la dama è presente in studio solo per avere quel poco che basta di celebrità. In questo nuovo scontro, Gianni è ancora più chiaro e diretto di quanto non sia stato nel primo. “Tu sei una rompi***ni parli a microfoni spenti e vuoi sempre stare al centro dell’attenzione” dice.

Inutili i tentativi di Maria Tona di difendersi da tali accuse, anche perché Sperti trova il pieno appoggio anche dalla sua collega e amica Tina Cipollari, la quale la pensa esattamente nello stesso modo. Non ci resta che attendere le novità che ci riservano le prossime puntate di UeD.