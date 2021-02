La showgirl ha scoperto il tradimento del fidanzato con un videocamera nascosta: le prove

Nuovo gossip sulla coppia (ormai ex) formata da Elena Morali e Luigi Maria Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. I due hanno spesso fatto parlare della loro storia d’amore, ma questa volta la storia potrebbe essere giunta a capolinea.

In particolare, sarebbe la showgirl ad essere costretta a mettere un punto sulla loro relazione. Elena Morali ha compiuto 31 anni il 28 gennaio 2021, e proprio cercando tra i ricordi di quel giorno ha fatto l’amara scoperta.

La donna ha visionato la videocamera nascosta fissata nel suo appartamento alla ricerca di un pezzo trascorso insieme ad un suo amico. Quello che ha trovato però le ha spezzato il cuore.

Dopo aver postato il video incriminato in cui Luigi Favoloso entra in casa con un’altra donna, sulle sue storie Instagram scrive:

Scusate ragazzi, ma stasera non riesco a far più storie. Sono rimasta scioccata dal video che ho appena postato. Sono andata indietro al giorno del mio compleanno con le registrazioni della mia telecamera di casa per trovare un video del mio amico Tassinari che cantava a squarciagola e ho trovato questa scena per me terrificante, il mio fidanzato che entra in casa con una bionda che di certo non sono io. Sono scioccata e senza parole. Ho solo voglia di piangere e mandare a fan**** il monto intero.

Il ragazzo però non è rimasto in silenzio e ha giustificato il suo ingresso nell’appartamento in un altro modo: “Voi continuate pure ad insultare e schierarvi così come avete fatto altre volte dalla parte del carnefice scambiandolo per la vittima”. Poi prosegue:

La ragazza che entra con me in casa è una car amica di Elena ed entra con me in casa il giorno del suo compleanno, mi ha chiesto di non nominarla perché è famosa e non vuole essere coinvolta in gossip vari.Piuttosto chiedetevi come possa una donna che per un anno si professa innamorata: nascondere una telecamera in casa per spiarmi, pubblicare un video sui social ambiguo, senza prima chiedere spiegazione.

Ma dove starà la verità?