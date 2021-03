Dopo quasi 7 anni dalla tragica morte della piccola Indila, Claudia Galanti, nel giorno del suo compleanno, ha pubblicato uno struggente messaggio sui social per poterla ricordare. Purtroppo la bimba si è spenta a soli 9 mesi, mentre la mamma non era in casa. Ha ricevuto la drammatica notizia da sua cognata.

Claudia si è sposata con il noto imprenditore Arnaud Mimran e dalla loro unione sono nati tre bambini. L’uomo al momento si trova in carcere in Francia e ci vorrà ancora molto tempo prima che possa uscire.

La famosa modella ha parlato molto spesso della morte della sua bimba. In un primo momento si diceva che la sua tragica scomparsa era avvenuta a causa di un rigurgito.

Tuttavia, durante un’intervista di Claudia Galanti nel programma Seconda Vita, che va in onda su Real Time, è venuta fuori tutta la verità. La giovane mamma ha raccontato che la piccola Indila è morta a causa di un batterio sanguigno.

I medici, infatti, dopo tutte le analisi del caso, hanno scoperto che era affetta da un’infezione batteriologica. Però, la diagnosi non è mai stata confermata, poiché la modella si è sempre opposta ad un’autopsia. Scelta di cui si è pentita e che la ossessiona ogni giorno.

Indila è venuta al mondo il 21 marzo del 2014 e la mamma nel giorno in cui avrebbe compiuto 7 anni, ha deciso di pubblicare un messaggio sui social, per poterla ricordare.

Questa foto la guardo spesso, piccola Indila, ed anche se non si capisce molto, per me vuol dire tanto. Era il 21 marzo di 7 anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata. Questa foto raccoglie tutto l’amore che ho provato e che proveremo per te. Ti scrivo perché se la vita ha cercato di separarci, non ci è riuscita e non ci riuscirà mai.

Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò mai all’idea che tua sia andata via per sempre. Non posso abbracciarti e non posso stringerti, ma posso parlarti, posso guardare ancora il suo sorriso ed i tuoi occhioni grandi.