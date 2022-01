La sorella di Alessandro Basciano, Giorgia, l'ha messo in guardia su Sophie Codegoni. Lei preferisce Jessica

Anche questa notte Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno litigato. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha preso bene l’amicizia tra la fidanzata e Delia Duran e ha appellato in modo poco carino la ragazza.

Addirittura, Alessandro Basciano ha giurato che non sarebbe più tornato con lei, Sophie senza scomporsi troppo e con il suo carattere forte ha risposto al ragazzo per le righe: “Guarda, sparisci proprio, non è serata. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le valigie fuori dalla porta, basta. Mi sono rotta, hai esagerato“.

Ora a commentare l’episodio e la relazione tra i due è stata Giorgia Basciano, la sorella del concorrente. Secondo la donna per il fratello la donna giusta sarebbe Jessica e ha spiegato:

Con Sophie ci sono stati alti e bassi, è molto giovane, leggera, spensierata, vive tutto come una farfalla, bella, leggiadra, alla ricerca del fiore più bello. Ci mette il cuore a modo suo ma non ha il tuo passato, il tuo spessore. Forse per te sarebbe stata più giusta Jessica, più grande, più matura […]

Giorgia Basciano ha poi svelato che il ragazzo è entrato con l’idea di conquistare la ragazza che aveva già occhiato da tempo:

Ma a te Sophie piaceva ed eri andato proprio con l’idea di conquistarla. Purtroppo il fatto che ti prenda per poi lasciarti, divertendosi con questo tira e molla, ti ha fatto stare male ancora, perchè nel distacco rivedi quello dei nostri genitori, e soprattutto rivivi quello con Clementina che ti brucia ancora il cuore. Alessandro vivi tutto in modo più spensierato.

Parole sicuramente non carine, Alfonso Signorini le mostrerà alla giovane tronista per cercare una reazione in lei? Lo vedremo solo nella prossima puntata.