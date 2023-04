Celine Dion è una delle cantanti più popolari e amate. È stata costretta a cancellare il suo tour e a dare una straziante notizia ai suoi numerosi fan.

Lo scorso dicembre, Celine Dion ha annunciato di avere alcuni problemi di salute. I medici le hanno diagnosticato una rara malattia, la sindrome della persona rigida. È una neuropatia che purtroppo colpisce il sistema nervoso centrale e comporta rigidità dei muscoli e spasmi del tronco e dell’addome.

La cantante non riesce a camminare e non riesce ad usare le corde vocali. Per lei è stato devastante aver dovuto informare il mondo dello spettacolo e aver dovuto rinunciare a fare ciò che più ama nella vita.

Dopo mesi di silenzio e di attesa, la sorella della star ha rilasciato alcune dichiarazioni a Le Jurnal de Montreal. Claudette Dion ha raccontato che al momento Celine è circondata da numerosi specialisti e sta cercando di riprendersi. La strada è ancora lunga, ma lei ottimista ed è certa che presto tornerà sul palco. Ecco le sue parole:

Sono fiduciosa che la vita le restituirà ciò che ha dato perché è una donna estremamente intelligente, molto generosa e talentuosa e anche innamorata della vita. Piuttosto che piangere per il suo destino, cerco di inviarle vibrazioni positive Nella speranza che un giorno possa tornare sul palco. Io credo davvero nel potere dell’amore. Le auguro buona fortuna, questo è sicuro. È circondata da specialisti mentre continua a riprendersi.

L’8 dicembre del 2022, Celine Dion ha pubblicato un video rivolto ai suoi fan sul suo profilo ufficiale Instagram. Ha voluto informarli personalmente dei suoi problemi di salute e spiegare loro perché era costretta a deluderli annullando il tour.