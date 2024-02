I paparazzi inglesi hanno intercettato e immortalato uno degli attori della famosa serie Peaky Blinders, in condizioni tutt’altro che rassicuranti. Si tratta di Paul Anderson, che nel noto show di Netflix interpretava Arthur Shelby, fratello maggiore del protagonista Thomas. Segnali di un declino sempre più crescente, dopo l’arresto dello scorso dicembre per possesso e consumo di sostanze stupefacenti.

Peaky Blinders è uno dei fenomeni televisivi di maggiore successo degli ultimi anni. La serie racconta le vicende di un gruppo di malviventi di Birmingham, in Irlanda, guidati dai fratelli Shelby, che semina terrore in città e basa il proprio commercio sulle attività illegali più disparate. La serie tv è suddivisa in 36 episodi, divisi a loro volta in sei stagioni, uscite su Netflix dal 2013 al 2022.

Recentemente il cast e la produzione della serie è stata colpita da due gravi lutti. Gli attori Toby Kirkup e Benjamin Zephaniah, infatti, sono scomparsi rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Avevano 48 e 65 anni.

Oggi alla cronaca è arrivato il nome di un altro degli attori, Paul Anderson, che ha interpretato il più grande dei fratelli Shelby, Arthur Junior, il più violento e irrazionale dei tre, spesso protagonista nello show dei gesti più eclatanti.

Già a dicembre i giornali aveva scritto di lui a seguito di un episodio increscioso avvenuto in un pub vicino casa sua. Il proprietario aveva allertato le autorità che, arrivando sul posto, lo avevano fermato visibilmente ubriaco e in possesso di diverse sostanze stupefacenti.

In questi giorni alcuni paparazzi lo hanno intercettato in strada e lo hanno immortalato in condizioni tutt’altro che rassicuranti. Trasandato, con il volto scavato, pallido e dimagrito. Che sia l’ennesima prova del decadimento di un attore amatissimo e ancora molto giovane?

Prossimamente è prevista l’uscita di un nuovo capitolo di Peaky Blinders, sempre scritto dal regista Steven Knight, che sarà proiettato però nei cinema. I fan si domandano ora se la presenza di Anderson sia da mettere in dubbio.