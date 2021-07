Un tragico decesso è avvenuto pochi giorni fa. L’attore Toby Kirkup, che ha recitato nella famosa serie su Netflix, Peaky Blinders, è morto all’età di 48 anni, a causa di un malore. La famiglia ora però vuole che venga fuori la verità, perché era tornato a casa dall’ospedale, poco tempo prima.

CREDIT: INSTAGRAM

Un evento tragico, che ovviamente sta facendo molto discutere. Vista la denuncia dei suoi familiari. Le autorità hanno anche disposto l’autopsia sul suo corpo.

Secondo le informazioni rese note dai diversi media locali, l’uomo è stato ricoverato in ospedale lo scorso 20 agosto 2020. È rimasto nella struttura per diversi mesi e alla fine è potuto tornare a casa, quando sembrava essere in condizioni di salute buone.

Tuttavia, solo pochi giorni prima del suo decesso, ha iniziato ad accusare uno strano malore al petto ed un formicolio alle mani. È andato dal suo dottore e quest’ultimo gli ha detto che aveva una gastrite.

CREDIT: INSTAGRAM

Gli ha dato le medicine necessarie per curarla, ma alla fine è arrivato il tragico decesso. Le sue condizioni di salute sono peggiorate in poche ore ed è deceduto nella sua abitazione.

I familiari, vista la vicenda, hanno deciso di sporgere una denuncia e le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo.

I risultati dell’autopsia di Toby Kirkup

Il medico legale che ha eseguito l’esame, ha detto che la sua morte è avvenuta a causa di un infarto. Però, i suoi cari chiedono che sia fatta chiarezza sull’accaduto.

Hanno detto che non credono possibile che sia stato dimesso dall’Huddersfield Royal Infirmary Hospital, con uno stato di salute buono e sia morto poco tempo dopo. Da ciò che hanno reso noto i media locali, è emerso che lo stesso Toby Kirkup in passato ha fatto uso di alcol e droghe.

CREDIT: NETFLIX

L’attore ha sempre avuto una passione profonda per la recitazione. Infatti dopo essersi laureato all’università di Huddersfield, ha lavorato in molti film con dei piccoli ruoli, fino al suo arrivo nella serie Netflix Peaky Blinders.