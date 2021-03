La stoccata di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live

Il 28 marzo 2021 è stato trasmesso l’ultimo appuntamento con Live-Non è la D’Urso. La rassegna di Canale 5 si è conclusa prima rispetto agli anni passati. Non sono pochi i telespettatori che ipotizzano che Mediaset potrebbe tagliare lo spettacolo condotto da Barbara D’Urso. Infatti, la presentatrice ha ribadito questo punto quando ha lasciato il pubblico: tornerà in tv la domenica sera da settembre del prossimo anno.

Allo stesso tempo, continuerà a intrattenere i fan con delle puntate di Domenica Live più lunghe che mai. Da non dimenticare l’appuntamento di Pomeriggio Cinque, ogni settimana. La minaccia della chiusura di Live-Non è D’Urso e della riduzione dei programmi della Queen Canale 5 nel panorama Mediaset è una delle news più seguite in campo televisivo. Barbara D’Urso non sembra minimamente propensa ad abbandonare nessuno dei suoi show.

Ma, come ha ribadito in un post su Instagram, dà spazio anche ad altri spettacoli che andranno in prima serata alternatamente. Poi, finita la puntata di domenica 28 marzo, c’è stato un lungo momento dedicato ai saluti con una particolare allusione finale, per sottolineare il fatto che non lascerà assolutamente nessuna delle trasmissioni di cui ha avuto il timone.

“È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima con la diretta da subito dopo pranzo. Anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ore di diretta e ci vediamo domani per Pomeriggio Cinque, come vedete ci sono e ci sarò sempre” dice. La conduttrice ha sottolineato molto bene l’idea del “nuovamente”, quindi anche se alcune persone pensano che sia in procinto di lasciare la TV, lei vuole mettere in chiaro il fatto che lei “c’è e ci sarà sempre”.

La domenica prossima, Paolo Bonolis, alla guida di Avanti un altro, prenderà il posto di Barbara D’Urso con il suo il suo Live. E’ uno dei punti di forza di Mediaset e quindi tornerà in onda dopo i fermi imposti dalle restrizioni per il Covid. Gli appuntamenti precedentemente registrati, che non sono stati trasmessi negli ultimi mesi, verranno come di consueto trasmessi nel pomeriggio di Canale 5.