La storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è ufficialmente finita: l’annuncio spiazza

Le storie d’amore e le relazioni in generale, possono essere difficili, ma rendono la nostra vita migliore. Una relazione, nel corso degli anni può subire molti cambiamenti, fino a giungere alla fine della storia. Non sempre le cause sono esterne alla coppia, capita anche che semplicemente l’amore finisca. E, a quanto pare, anche l’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, è finita, dopo anni di relazione ed un figlio.

Una delle coppie più amate del noto dating show Uomini e Donne, sembra essersi detta addio, e questa volta per sempre. La loro relazione, inizia proprio all’interno del programma, e dopo la scelta, continua anche fuori. Per anni, hanno incendiato i cuori dei fan e dei lettori con il loro amore, ma si sa, le cose belle a volte finiscono. Dopo anni insieme, ed una figlia, Bianca, non sono bastati a tenere unita la coppia, che attraverso i canali social ha dato la notizia a fan.

Sul profilo Instagram di Ursula Bennardo si legge:

Avrei voluto dirvelo personalmente, ma parlarne mi turba così preferisco scrivere… È da tanto tempo che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non co sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento delicato, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è è sarà sempre la mia priorità!

Queste le parole condivisione con un storia su Instagram da Ursula stessa. Leggendo questo breve messaggio si capisce non solo che la storia sia finita, ma anche che non ci siano possibilità di un ritorno di fiamma. Sossio invece pubblica un post dove scrive:

Tu in ogni caso mettici il cuore, che poi al resto ci pensa la vita.

Parole semplici, ma ricche di significato. Seguiranno altri aggiornamenti su quest vicenda o è realmente finito tutto? Questo ce lo dirà soli il tempo.