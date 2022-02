Si è spenta nella giornata di oggi Donatella Raffai, 78 anni. Era una nota conduttrice Rai. Tra i suoi programmi più celebri c’era anche Chi l’ha Visto? Ad informare tutti della tragica scomparsa è stato proprio il suo secondo marito Silvio Maestranzi.

CREDIT: RAI

La sua perdita ha sconvolto migliaia di persone del mondo dello televisione. In tanti infatti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Donatella Raffai è nata dall’unione di Antonio Raffai e Maria Jelardi, entrambi di nobili famiglie. Da parte materna era anche la pronipote del senatore Nicola Polvere. Prima di iniziare la sua carriera nella tv, ha sposato il re dei night Fabrizio Brogiankino.

I due si sono sposati due volte, ma alla fine la loro unione si è conclusa con un divorzio. Insieme hanno avuto 2 figli. Pochi anni dopo la fine del suo matrimonio, la donna si è sposata nuovamente con Silvio Maestranzi, ex regista Rai.

Nel 2000 la stessa conduttrice ha deciso di ritirarsi dalle scene. Insieme al marito ha vissuto tra Roma e Morlupo. Solo poco tempo fa avevano deciso di trasferirsi in Francia.

Era affetta da una grave malattia, con la quale ha combattuto in silenzio. Dopo il suo addio in televisione non ha mai rilasciato interviste ed è sempre stata lontana dalle telecamere.

La carriera di Donatella Raffai

La nota conduttrice ha iniziato la sua carriera inizialmente con la musica, con la casa discografica RCA. Nel 1971 è riuscita ad entrare a far parte del gruppo Rai e per la radio ha condotto i programmi: Voi ed io, Radio Anch’io e Chiamate Roma 3131.

È arrivata in televisione nel 1980, conducendo proprio i programmi Telefono Giallo e Filò. Il suo successo vero e proprio è arrivato nel 1989, quando è entrata nel programma Chi l’ha Visto? La sua conduzione era al fianco di Luigi Di Majo e Paolo Guzzanti. La stessa redazione quando ha saputo della sua scomparsa, sui social ha scritto: