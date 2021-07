La tragica scomparsa della famosa cantante, presentatrice e showgirl Raffaella Carrà, ha scosso migliaia di persone. Questo perché in pochi erano a conoscenza di ciò che stava vivendo. Da ciò che è emerso nelle ultime ore, anche la madre è morta per lo stesso male che ha intaccato il suo corpo fragile ed esile.

La morte della regina della televisione è avvenuta lo scorso lunedì 5 luglio, alle 16.20. Al suo fianco voleva solo i suoi familiari più stretti ed il personale ospedaliero.

Dagospia dopo la sua tragica scomparsa, ha scritto cosa è accaduto davvero alla showgirl prima della sua morte. Sull’accaduto hanno scritto:

Prima di esser portata alla clinica Villa del Rosario di Roma, dov’è morta, Raffaella Carrà era stata ricoverata al Policlinico Gemelli. La conduttrice era malata di tumore ai polmoni, e non voleva vedere nessuno.

Tranne i familiari più stretti, gli assistenti e le persone a lei più care, come Sergio Japino. A seguirla nella terapia era stato il professor Paolo Marchetti, uno degli oncologi romani più apprezzati.

La tragica morte di Raffaella Carrà e di sua madre

In pochi erano a conoscenza della dura battaglia che stava affrontando Raffaella Carrà. È stata proprio lei a chiedere di mantenere il segreto, proprio per non rovinare il ricordo che i suoi fan ed i suoi colleghi avevano.

Il professor Giacomo Mangiaracina, dell’Università La Sapienza ha parlato del tumore che aveva la stessa conduttrice. In un intervento durante la trasmissione radiofonica “Genetica Oggi”, su Radio Cusano Campus, ha dichiarato:

La mamma di Raffaella Carrà è morta a 63 anni proprio di tumore al polmone, quindi si tratta prima di tutto di una questione genetica.

La notizia della malattia che stava affrontando la famosa presentatrice è emersa solo nelle ultime ore. Questo perché in pochi ne erano a conoscenza, nemmeno i suoi amici più stretti. Infatti tutti i suoi colleghi appena hanno saputo della sua morte ne sono rimasti sconvolti.