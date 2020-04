La vita in diretta: Lorella Cuccarini fa un annuncio e Alberto Matano smentisce le tensioni La vita in diretta: durante la puntata di oggi Lorella Cuccarini fa un annuncio mentre Alberto Matano smentisce ogni tensione con la conduttrice, tornano lunedì

Durante la puntata di oggi de La Vita in Diretta ci sono stati diversi colpi di scena: quel che è certo però è che Alberto Matano ha smentito ogni tensione con la conduttrice Lorella Cuccarini che nel frattempo ha fatto un annuncio ai telespettatori

Il programma infatti lascerà lo spazio che gli era stato assegnato durante il lockdown per riprendere gli appuntamenti quotidiani, inoltre è confermato il ritorno di Caterina Balivo. Ed ecco cosa ha detto la conduttrice:

“Abbandoniamo questo spazio. Torneremo da lunedì nella nostra consueta collocazione cioè quella delle 16:50. Abbandoniamo questo spazio per tornare a dare spazio, appunto, a Caterina Balivo che torna con Vieni da me. Siamo molto contenti di essere stati utili anche in questa fascia oraria in questo periodo di emergenza“

Dopo le parole della conduttrice inoltre è intervenuto anche il suo collega che ha smentito ogni possibile tensione con la donna, non qualche ora fa infatti era uscita la notizia di un possibile abbandono del programma da parte di Lorella Cuccarini per colpa di Alberto Matano. Il discorso del co-conduttore oggi è stato però chiarificatore:

“Lorella io voglio dirti grazie,una partner straordinaria, lo dico in diretta perchè è assolutamente così. Sono stati due mesi molto difficili in cui abbiamo lavorato in condizioni davvero complicate, da soli e con misure di sicurezza davvero strettissime” aggiungendo “Forse tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare la squadra, Lorella, il capostruttura, tutta la grande squadra di Vita In Diretta“

Per riassumere quindi: da lunedì 4 maggio tornerà Caterina Balivo con Vieni da me alle 14, mentre La vita in diretta tornerà alle 16.50 fino al 26 giugno. Domani invece, 1 maggio, i conduttori si fermano.