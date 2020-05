La vita in diretta: Salvo Sottile al posto di Alberto Matano? Cosa sta succedendo a La vita in Diretta? Dopo le indiscrezioni su una presunta lite tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini ora spunta il nome di Salvo Sottile

I rumors su La Vita in Diretta non si arrestano, dopo le presunte tensioni tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ora spunta il nome di un altro volto noto della tv: Salvo Sottile. Potrebbe prendere il posto del co-conduttore?

Le indiscrezioni emergono dopo un’intervista rilasciata da Alberto Matano al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’uomo infatti è stato poco chiaro, ma ha confessato di sentirsi pronto per “nuove sfide televisive, anche non necessariamente in programmi quotidiani” queste parole hanno fatto preoccupare i fan

Tutti si sono chiesti se l’intenzione dell’ex giornalista sia quella di abbandonare Lorella Cuccarini. A questo proposito Blogo fa un nome di una certa rilevanza, quello appunto di Salvo Sottile, anche lui sembra essere tagliato per la conduzione del programma, per ora non c’è stata né conferma né smentita dai diretti interessati.

Qualche giorno fa alcuni gossip sostenevano che tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano i rapporti ultimamente erano difficili, e a lasciare il programma questa volta poteva essere invece la conduttrice stanca delle liti con il conduttore. Questa notizia però sembra essere stata smentita dai diretti interessati poche ore dopo con la messa in onda dell’ultima puntata pomeridiana del programma

Gli ascolti del programma, durante l’emergenza nazionale, sono saliti alle stelle: se in un primo momento sembrava non aver successo le cose in poco tempo si sono ribaltate. I dati parlano chiari: con tre milioni di spettatori il programma ha battuto l’imbattile programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque

Per ora il programma andrà avanti fino a giugno ma per quanto riguarda la versione estiva non si sa ancora nulla: tutto potrebbe essere stoppato ancora a causa dell’emergenza mondiale, i prossimi mesi saranno decisivi per capire come andranno le cose.