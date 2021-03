La zia di Pierpaolo Pretelli dopo la storia del voodoo fa infuriare nuovamente i fan di Giulia Salemi

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra non avere pace. I maggiori problemi la coppia li sta affrontando con la famiglia dell’ex velino che sembra non vedere di buon gusto il fidanzamento con la Salemi. A tenere banco ora sono le accuse avanzate dalla zia di Pierpaolo Mariateresa Pretelli, che ha pubblicato alcuni post sui social che hanno fatto infuriare i fan. Secondo la donna la Salemi avrebbe usato una sorta di bambola voodoo per incatenare a sé il bel lucano.

Pierpaolo ospite da Barbara D’Urso alcuni giorni fa ha preso le distanze dalle accuse della zia:

“Ci tengo a chiarire questa cosa Barbara. Voglio dire che mi dissocio da alcune affermazioni che sono state fatte da alcuni componenti della mia famiglia. Mia zia ha parlato di questa bambola voodoo che in realtà è una bambola ha regalato la sorella di Tommaso Zorzi a Tommaso. A Natale è arrivato questo regalo simpatico. Non era una cosa voodoo, ma una bambola dell’ex, una cosa giocosa, un gioco sugli ex di Tommaso. Non è che era un gioco orrendo, non c’entrava proprio con il voodoo” – le parole di Pierpaolo.

“Giulia non c’entra nulla in questa cosa. Queste cose che sono state dette da un membro della mia famiglia non mi appartengono e mi dissocio nella maniera più assoluta” – conclude.

Ma nelle scorse ore la signora Mariateresa ha postato una nuova frase che ha fatto infuriare i fan: “Chi non ha rispetto per i propri genitori è una persona che non vale niente. Perché chi si comporta così è il nulla del nulla“.

C’è chi crede che la frase era rivolta alla coppia, ma secondo la donna non è così: “Ma che volete da me, io ho i miei problemi. Quello che fanno non mi riguarda. Ognuno vive la sua vita come vuole, sbagliata o giusta che sia. Lasciatemi in pace. Hop tre figli e quattro nipoti, figurati se mi metto a giudicare, vi prego finitela con sti commenti. Quella è la vita di Pier“.