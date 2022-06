Labri rubano a casa dei VIP: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi tra le vittime

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardo alcuni personaggi famosi che ha lasciato il mondo del web senza parole. Di recente alcuni VIP tra cui Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Ignazio Moser e Cecilia Zagarrigo sono stati vittime di furto nelle loro case. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente alcuni VIP tra cui ex concorrenti di Uomini e Donne e influencer si sono lasciati andare ad un duro sfogo sui social dopo essere stati derubati all’interno delle loro case. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i diretti interessati hanno lasciato le loro abitazioni per una breve vacanza o per impegni lavorativi. Tuttavia al loro rientro hanno ritovato le loro case in condizioni disastrose.

Il primo a parlare in merito alla vicenda è stato Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha diffuso la notizia attraverso il suo profilo Instagram dichiarando che il furto non è andato a buon fine. Malgrado questo, la sua auto ha riportato seri danni.

In un secondo momento, anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno rivelato di essere stati derubati mentre erano in vacanza a Latina. Queste sono state le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne:

Mi hanno spaccato i vetri della finestra, le zanzariere, le tapparelle, si sono presi quelli che potevano prendersi…indegni, infami, siete riusciti a prendere due o tre cose…che merd**…mi avete svuotato tutti gli armadi…non ho contanti, non ho orologi, ho tutto in banca…

Tra i VIP derubati c’è anche Cecilia Zagarrigo

A questi ultimi tre si aggiunge anche Cecilia Zagarrigo la quale ha ritrovato il suo appartamento sottosopra. Queste le sue dichiarazioni: