Alcuni ladri sono riusciti ad entrare nell’abitazione di Massimo Ciavarro, in via Corso Francia a Roma, approfittando della sua assenza. I malviventi sono riusciti, oltre che a disattivare l’allarme, a smurare la cassaforte portando via alcuni oggetti di valore appartenenti all’attore. Il tutto è avvenuto prima che un domestico potesse accorgersi dell’accaduto.

Massimo Ciavarro vittima di un furto. Alcuni ladri, infatti, sono riusciti ad entrare nell’abitazione dell’attore approfittando della sua assenza per via di una vacanza. Dopo aver disattivato l’allarme, i malviventi sono riusciti a smurare la cassaforte e a portare via alcuni oggetti personali di Massimo Ciavarro.

La brutta disavventura in cui l’attore è stato coinvolto si è verificata prima che un domestico si accorgesse dell’intrusione in casa dei malviventi e chiamasse le forze dell’ordine. Attualmente il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Riguardo il furto, comunque, si stanno svolgendo le consuete indagini.

Massimo Ciavarro non è l’unico personaggio appartenente al mondo dello spettacolo ad essere preso di mira dai ladri. Qualche mese fa, infatti, anche Diletta Leotta ha subìto lo stesso dramma vissuto dall’attore.

Alcuni malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nella casa di Milano della giornalista sportiva di DAZN. In questo caso, però, i ladri sarebbero stati riconosciuti e presto si terrà contro di loro un processo. Come Massimo Ciavarro e Diletta Leotta, anche personaggi come Giuliana De Sio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati presi di mira dai ladri.

Massimo Ciavarro, vita privata del noto attore

Tutti sono a conoscenza della grande storia d’amore vissuta tra il noto attore italiano ed Eleonora Giorgi, sposati dal 1993 al 1996. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di Paolo Ciavarro. Riguardo il rapporto con papà Massimo, Paolo Ciavarro ha dichiarato: