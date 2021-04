Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: come va la loro relazione?

Sempre più innamorati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. A un anno dalla loro esperienza al Grande Fratello Vip, la loro storia d’amore è più forte e più stabile che mai. Dunque, il loro amore procede a gonfie vele e durante le festività pasquali si sono mostrati insieme al resto della famiglia.

Sin dall’inizio della loro storia d’amore al Grande Fratello Vip, in pochi hanno veramente creduto alla relazione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due, infatti, sono stati altamente criticati per l’inizio della loro storia. Tuttavia, però, i due non hanno mai badato alle critiche e hanno dimostrato di essere una coppia stabile e duratura.

Infatti, a distanza di un anno dalla nascita del loro amore nella casa più spiata d’Italia, i due ex gieffini si mostrano più felici e innamorati che mai. Inoltre, in occasione delle vacanze pasquali, i due si sono mostrati insieme al resto della loro famiglia.

In particolar modo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno trascorso le festività pasquali insieme alla mamma dell’ex gieffino, Eleonora Giorgi. La donna, stando anche a quanto dichiarato da lei stessa, avrebbe instaurato con la bella influencer un bellissimo rapporto fatto di complicità e affetto reciproco.

Inoltre, sembra anche che lo stesso Paolo abbia stretto un bellissimo rapporto con la figlia di Clizia Incorvaia, la piccola Nina, avuta dalla precedente relazione con il cantante Francesco Sarcina. Nel frattempo, però, i moltissimi fan della coppia sono desiderosi di sapere se prima o poi lei e Paolo avranno un figlio insieme.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, presto le nozze

Per il momento, però, i due sono andati a convivere in una casa a Roma e hanno annunciato che presto convoleranno a nozze, emergenza sanitaria permettendo. Inoltre, nessuno dei due ha espresso il desiderio di voler ampliare la famiglia, nonostante le molte richieste da parte dei fan di volerne sapere di più.