Lady Diana: prima di lei, Carlo frequentava anche la sorella Sarah Spencer

La serie Netflix The Crown ha fatto riemergere numerosi dettagli in merito alla vita di Lady Diana, fra i quali ve ne è uno che molti di certo non conoscevano. Prima di frequentare la giovane Diana, il Principe Carlo ebbe infatti una breve relazione con la sorella Sarah Spencer. Come si evince dalla fiction targata Netflix che ha innervosito tanto i membri del Palazzo, in realtà per molti anni Carlo si è comportato come un vero latin lover.

Il giovane Principe ha collezionato molte ex fidanzate durante la sua vita da scapolo, nonostante fosse perdutamente e irrimediabilmente innamorato di Camilla. Ma tornando a Sarah Spencer, i fan della serie hanno potuto assistere a una versione romanzata della vicenda. Abbiamo infatti assistito a un Principe Carlo che, mentre frequenta Sarah, si imbatte nella giovane e timida Diana, alla quale era stato espressamente proibito di parlare con il Reale.

Quello strano, inusuale e per certi versi romantico incontro avrebbe dato inizio a tutto. Nella realtà le cose però pare siano andate in modo un tantino diverso. Vediamo le differenze tra realtà e fantasia!

La sorella di Lady Diana frequentava il Principe Carlo?

Video Credit The Queen Of The Prom

La risposta a questa domanda è si, la sorella della principessa Diana, Sarah Spencer, frequentava il Principe. Oggi conosciuta come Lady Sarah McCorquodale, Sarah ha effettivamente frequentato Carlo prima di Diana. I due hanno avuto una breve relazione nel 1977, all’età di 20 anni. Si narra che a quel tempo Carlo avesse frequentato decine di donne con il solo scopo di dimenticare il suo amore incancellabile per Camilla Parker Bowles.

La relazione fra i due sarebbe giunta al capolinea dopo che Sarah ha dichiarato ai media di non avere nessuna intenzione di sposare il futuro Re d’Inghilterra, affermazioni che avrebbero reso Carlo furioso.

Ma allora come si sono conosciuti Diana e Carlo? Ecco, la differenza rispetto a quanto narrato in The Crown sta proprio qui. Sarah non aveva vietato a Diana di avvicinarsi al Principe, ma anzi, avrebbe svolto il ruolo di Cupido, presentando la sorella al suo futuro marito. Lo avrebbe confermato la stessa donna.

Per quanto riguarda Sarah, oggi la donna è sposata con Neil Edmund McCorquodale, ed è mamma di tre figli, George, Celia ed Emily. La sorella di Lady Diana è stata presidentessa del “Diana, Princess of Wales Memorial Fund” ed è rimasta molto vicina alla Famiglia Reale, e in particolar modo a William ed Harry. Quest’ultimo l’ha anche invitata alle sue nozze e in occasione del battesimo del figlio Archie.

Foto da Instagram