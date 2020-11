Il rapporto fra Lady Diana e il Principe Filippo è sempre stato piuttosto altalenante. Chi ha seguito la quarta stagione di The Crown avrà capito ancor più chiaramente che la Famiglia Reale riponeva grandi speranze della giovane e bella Lady Diana Spencer. Questa ragazza di buona famiglia, pronta a sposare non solo il Principe Carlo, ma l’intera Famiglia Reale, sembrava essere la scelta più adatta per perpetuare i valori della Monarchia. Le aspettative della Royal Family furono però disattese molto presto.

La crisi coniugale che investi il rapporto fra Diana e Carlo (responsabile di aver continuato a intrattenere un rapporto clandestino con la sua ex fidanzata e attuale moglie, Camilla Parker Bowles) ha portato presto al naufragio del loro matrimonio. Durante quegli anni di vero e proprio tormento per entrambi gli sposi, Lady Diana poté trovare conforto nelle parole di una persona inaspettata, il Principe Filippo.

Pare che il marito della Regina Elisabetta fosse in effetti molto vicino a Diana, tanto da proporle un aiuto sincero per salvare il rapporto fra lei e Carlo. La conferma di quanto detto possiamo trovarla nelle lettere che la Principessa Diana e il Principe Filippo si scambiarono per diverso tempo.

In una delle lettere, possiamo leggere:

Posso solo ripetere quello che ho detto prima, se invitato, farò sempre del mio meglio per aiutare te e Charles al meglio delle mie capacità. Ma sono abbastanza pronto ad ammettere che non ho talento come consulente matrimoniale.

È chiaro che Filippo voleva fare di tutto pur di salvare il rapporto tra il figlio e la nuora.

Video Credit Princess Lovers D

Cosa è successo fra Lady Diana e il Principe Filippo?

Quello nato fra il Principe Filippo e Diana era un rapporto molto delicato, talmente tanto da essere stato spazzato via nello stesso momento in cui Diana decise di separarsi dal Principe Carlo. A spiegare l’evoluzione di tale relazione ci ha pensato l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, la quale ha analizzato le immagini di Diana e del Principe Filippo, suggerendo che proprio quest’ultimo avrebbe visto il gesto della Principessa come un tradimento nei confronti della Famiglia Reale.

Sappiamo bene che Filippo ha ingoiato diversi bocconi amari per il bene della Monarchia, quindi probabilmente non riusciva davvero a concepire il comportamento di Lady Diana, pronta a divorziare da Carlo, a rifiutarsi di obbedire al marito e sottostare alle sue scelte. L’esperta ha anche spiegato che Filippo e Diana differivano in alcuni aspetti molto importanti. Lo stoicismo dimostrato in tanti decenni da Filippo non sembrava, dal suo punto di vista, uno dei punti di forza di Lady Diana:

Philip potrebbe aver visto Diana come una persona leggera e il suo rifiuto di essere una moglie arresa a Charles potrebbe essere stato visto come un tradimento.

In realtà dobbiamo ammettere che Diana ha mostrato molta forza nel decidere di scendere da una giostra che la stava pian piano distruggendo. Detto ciò, l’esperta reale Ingrid Seward ha anche spiegato che più avanti nel tempo Lady Diana stessa iniziò a odiare letteralmente il Principe Filippo, al punto tale da mettere in guardia i suoi figli, esortandoli a non comportarsi come lui.

Foto da Instagram