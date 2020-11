Tutto quello che scopriremo in merito al rapporto fra Lady Diana e Camilla Parker Bowles grazie alla serie Netflix The Crown

Il rapporto fra Lady Diana e Camilla sbarca su Netflix con la quarta stagione della serie The Crown. Uscito da pochissimi giorni, questo nuovo capitolo dell’interessante saga familiare sta già tenendo incollati allo schermo gli utenti più fedeli.

Il famoso Protocollo Reale, che come abbiamo visto nelle precedenti stagioni ha fatto sentire molto il suo peso nella vita dei membri della Royal Family (dalla Principessa Margaret che non ha avuto il permesso di sposare un uomo divorziato, al Principe Filippo, che nonostante la sua voglia di libertà ha sempre dovuto vivere nell’ombra della moglie, la Regina Elisabetta) sta per mostrare il suo gravoso peso in questa quarta stagione, che si concentrerà sulla vita di Lady Diana.

Con l’entrata in scena di Diana Spencer gli equilibri della Famiglia Reale hanno subito un duro colpo. All’inizio della stagione vedremo il Principe Carlo innamorarsi di una donna che non può sposare (Camilla Parker Bowles). Dal momento che la donna ha già avuto altri partner in passato, e dal momento che non aveva alcun titolo nobiliare, era impensabile che il Principe potesse prenderla in moglie.

Video Credit Breaking News

Ecco perché Carlo ha pensato di proporre a Diana, una ragazza poco più che adolescente che conosceva a malapena, di sposarlo. Diana sembrava essere la donna perfetta. Una ragazza giovane e alle sue prime esperienze, dall’aspetto angelico e soprattutto figlia di un Conte. Purtroppo sappiamo bene come sono andate le cose fra Carlo e Diana. I litigi, i tradimenti, la sofferenza (da entrambe le parti), e alla fine la rottura seguita dalla tragica morte di una ragazza davvero troppo giovane.

Quelli che vedremo in The Crown saranno episodi che, chi più chi meno, tutti noi conosciamo, ma probabilmente pochi conoscono la natura del rapporto che vi era fra Diana e Camilla. Cerchiamo di rivederne insieme le caratteristiche salienti.

Lady Diana e Camilla: la strana relazione fra le due donne

Impossibile aspettarsi che Diana e Camilla potessero mai diventare amiche. La stessa Principessa, in un’intervista rilasciata alla BBC nel 1995, affermò:

Beh, eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato.

Lady Diana aveva ragione. Camilla e Carlo infatti non avevano praticamente smesso di sentirsi, e la presenza di quella terza persona nel loro matrimonio era senza dubbio estremamente ingombrante. Fonti rivelano che la Parker Bowles avesse anche cercato di stringere un rapporto con Diana, invitandola a pranzo. La moglie di Carlo però percepiva Camilla come una minaccia. Era sempre molto sospettosa del rapporto fra il marito e quella donna sempre così presente nella vita di Carlo.

Ogni volta che Charles era fuori dalla sua vista, pensava che fosse da qualche parte con Camilla, ma non lo sapeva con certezza,

spiega la commentatrice Reale Ingrid Seward, la quale ha anche rivelato che quando Diana e Carlo decisero di divorziare, la Famiglia Reale fu molto contrariata, a cominciare dal Principe Filippo, che pare abbia scritto una lettera alla donna, ricordandole che far parte della Monarchia non è una gara di popolarità, ma richiede che tutti lavorino per il bene dell’istituzione.

Foto da Business Insider