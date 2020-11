Conosciamo Emma Corrin, l'attrice che impersonerà Lady Diana nella quarta stagione della serie Netflix The Crown

“Lady Diana” tornerà a far battere i nostri cuori nella serie The Crown. La Principessa del popolo verrà infatti impersonata da Emma Corrin nel pluripremiato progetto di Netflix, che ha dato vita a una serie che ci sta tenendo davvero con il fiato sospeso.

Dopo la superba interpretazione di Claire Foy nel ruolo della giovane Regina Elisabetta, è adesso il turno dell’esordiente attrice britannica Emma Corrin, che ci conquisterà nel ruolo di Lady Diana Spencer. Noi fan della Royal Family già non vediamo l’ora!

La quarta stagione di The Crown si preannuncia intensa, coinvolgente e appassionante. Ed Emma Corrin, ex commessa dagli occhi azzurri e dal volto acqua e sapone, ci regalerà momenti emozionanti. Ma chi è Emma Corrin? Conosciamola più da vicino!

Emma Corrin sarà Lady Diana: la strada da ex commessa a Principessa

Quello di Emma Corrin sembra un sogno che diventa realtà. Da ex commessa per un negozio di intimo, la splendida ed elegante ragazza vestirà infatti i panni di una Principessa.

Quello che l’ha vista in The Crown rappresenta fino ad oggi il ruolo più importante della sua carriera. Pensate che Emma ha solo 24 anni.

Video Credit ONE Media

La madre di Emma, Juliette, è una logopedista sudafricana, mentre il padre Christopher è un uomo d’affari. La giovane attrice ha iniziato a recitare già ai tempi della scuola. Ha frequentato la Woldingham School nel Surrey, in Inghilterra, e si è poi iscritta ad un corso su Shakespeare (presso la London Academy of Music and Dramatic Art). La Corrins ha poi studiato al St John’s College di Cambridge.

Il curriculum della ragazza è piuttosto scarno, e comprende la partecipazione a un episodio della serie poliziesca Grantchester, oltre alla partecipazione alla serie televisiva Pennyworth e al film Misbehaviour (Il Concorso). Quando è stata chiamata nel ruolo di Lady Diana, dopo una sorprendente audizione, l’attrice non poteva credere alle sue orecchie.

Emma Corrin parla del suo ruolo in The Crown 4

Pare che la stessa Corrins abbia ammesso di non vedere una grande somiglianza fra lei e Lady Diana. Ha tuttavia spiegato di aver studiato e di aver letto molto su di lei. E l’impegno dell’attrice è evidente sin dalle prime scene di The Crown. La Corrins è riuscita a interpretare le mille sfumature che rendono Lady Diana una donna tanto misteriosa e affascinante. Dal suo carattere infantile alla sua ingenuità, dal dolore che ha provato fino alla rabbia e alle dimostrazioni di coraggio e orgoglio.

Una delle scene più suggestive è senza dubbio quella che vede Lady Diana con l’abito da sposa che ha fatto la storia (per via del suo strascico lungo ben 7 metri). L’abito fu indossato nel Luglio del 1981, quando Lady Diana e Carlo convolarono a nozze. Un momento emozionante che apre le porte a una serie di eventi drammatici, finemente rappresentati dalla straordinaria Emma.

La quarta stagione di The Crown uscirà il 15 novembre 2020 su Netflix. Noi non vediamo l’ora di vederla, e voi?

Foto da Instagram