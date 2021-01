Un nuovo libro su Lady Diana, ad opera di Cristina Parodi, svela i retroscena della vita a Palazzo di una delle Principesse più amate di tutti i tempi. Nel suo ultimo lavoro “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già scritto”, la giornalista e scrittrice Cristina Parodi ha riportato alcuni dei momenti più significativi della vita di Lady D. La Principessa ha vissuto quella che viene da molti definita una “favola triste”.

Perdutamente innamorata del suo Principe, Diana non ha mai ricevuto da Carlo l’amore che avrebbe sempre desiderato. Questo le ha insegnato molto sulla vita e sulle relazioni, tanto da aver dato un consiglio molto importante ai suoi figli, William ed Harry:

Diceva ai figli: fate attenzione a chi sposerete. Voleva dire: amate senza riserve, è l’unica cosa che conta.

A raccontarlo è stata proprio Cristina Parodi durante un’intervista rilasciata al Corriere, dove la donna ha ripercorso alcuni momenti salienti della vita di Lady Diana. Giovane e ingenua, innamorata di un uomo che non la amava, Diana ha capito di essere sola a Palazzo molto presto.

Video Credit Britainfreak1994

Quella stessa solitudine traspare, molti anni dopo, nelle parole di Meghan Markle, che nel documentario “An African Journey” spiegava che nessuno si era mai degnato di chiederle se stesse bene. E dire che Meghan stava affrontando molte difficoltà durante la sua permanenza a Londra.

Osteggiata dai tabloid, attaccata dai fan della Famiglia Reale, messa alla berlina dal suo stesso padre e dalla sorellastra: i mesi prima del Megxit non sono stati per nulla semplici per la Duchessa. Una parola di conforto, probabilmente, avrebbe fatto la differenza.

Lady Diana: “Voglio solo che i miei figli siano felici”

Ma tornando a Diana, Cristina Parodi racconta di aver avuto una conversazione privata con la Principessa nel lontano 1996, a pochi mesi dal divorzio da Carlo.

Durante quell’occasione, la giornalista chiede a Lady Diana se quella che stava vivendo era la vita che aveva immaginato:

Mi rispose di sì, tranne che per un’unica sofferenza: non passare abbastanza tempo coi figli. Le domandai cosa desiderasse per loro e mi disse: solo che siano felici.

Parole, quelle svelate dalla Parodi, che testimoniano la meravigliosa bellezza interiore di una donna che avrebbe meritato molto di più dalla vita.

Foto da Instagram