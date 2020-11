L’intervista rilasciata da Lady Diana durante il programma Panorama della BBC nel lontano 1995 ha segnato un un momento cruciale per la Famiglia Reale. Quel giorno milioni di spettatori hanno potuto guardare più da vicino le dinamiche che regolavano i rapporti all’interno della Royal Family, ed hanno potuto ascoltare Lady Diana pronunciare la famosa frase:

C’erano tre persone in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato.

Fu un momento storico, uno di quei momenti che di certo ogni membro della Royal Family – non solo Carlo e Camilla – ricorderanno molto bene. Tuttavia, a quanto pare quella con il giornalista Martin Bashir non fu la sola e unica volta in cui Diana cercò di raccontare la sua storia.

Mesi prima la Principessa del Galles si rivolse infatti a Sir Max Hastings, ex direttore del Daily Telegraph e dell’Evening Standard. Pare che Lady Diana lo avesse avvicinato nel tentativo di raccontare le sue vicende più intime e personali.

Lady Diana e quel tentativo fallito di raccontare la sua storia

Video Credit TopMotionClips

A rivelarlo è stato lo stesso Sir Max, che in un documentario ha spiegato che all’epoca Diana gli era apparsa fin troppo confusa e vulnerabile. Fu questo il motivo che lo spinse a non pubblicare la sua intervista. Nonostante non avesse ancora divorziato, la Principessa del Galles affermava senza mezzi termini di odiare il Principe Carlo. Come spiega la giornalista Ingrid Seward, non era raro che Diana parlasse di cose molto intime anche con perfetti sconosciuti:

La cosa più straordinaria di lei era la sua abitudine di raccontare a persone che conosceva a malapena i segreti più intimi della sua vita. Penso che le piacesse vedere quale effetto avrebbe avuto su di loro.

Ebbene, su Sir Max l’effetto fu quello di scegliere di non divulgare la sua storia. L’uomo spiega che, ai tempi, Diana era apparsa molto ansiosa. Temeva che qualcuno volesse eliminarla, e affermava che il Principe Carlo non era adatto a diventare Re.

La Seward racconta inoltre che 18 mesi dopo, lei stessa andò a trovare Lady D. a Kensington Palace. La famosa intervista per Panorama era uscita, e la Principessa ammise che, tornando indietro, forse non avrebbe raccontato alcuni dettagli, ma era felice di aver parlato del suo problema di bulimia, perché così facendo probabilmente aveva spronato molte persone bulimiche a prendere consapevolezza del loro problema.

Foto da The National