Per quale motivo il Principe William e il fratello Harry si sono uniti al corteo funebre della madre Lady Diana, durante il giorno dei suoi funerali? Per rispondere a questa domanda bisogna fare un salto indietro nel tempo, e arrivare al giorno in cui si celebrò la cerimonia per dare l’estremo saluto a Diana Spencer, morta – come tutti ben sappiamo – a causa di un terribile quanto controverso incidente stradale.

In quel triste giorno, i figli di Lady Diana sarebbero stati praticamente “spinti” a camminare dietro la bara della loro mamma, in un corteo che avrebbe segnato per sempre la vita dei due ragazzi. In effetti per due bambini tanto piccoli deve essere stato davvero terribile dover camminare di fronte a tanta gente, dietro la bara di una mamma che gli era stata strappata via in modo tanto crudele.

L’esperta Reale e giornalista inglese Jennie Bond ha però raccontato a Channel 5 che quella particolare decisione è stata presa in seguito alle pesanti pressioni provenienti da Downing Street nei confronti di William ed Harry. Si richiedeva espressamente che i fratelli marciassero dietro la bara della madre. Comprensibilmente né l’uno né l’altro intendevano farlo, ma a quanto pare la presenza del Principe Filippo, il nonno di William ed Harry, sarebbe stata determinante.

Video Credit PennLive.com

Alla fine, credo sia vero che Philip ha detto ‘Se cammino con voi, William e Harry, camminereste?’ Quindi, hanno camminato dietro la bara della madre.

Harry e il trauma di camminare dietro la bara di Lady Diana

Ancora oggi il Principe Harry racconta di aver vissuto quel particolare momento come qualcosa di profondamente ingiusto, qualcosa che ha lasciato una profonda ferita dentro di lui e dentro il fratello William:

C’è un momento in cui la bara passa sotto un arco e puoi vedere Philip mettere una mano rassicurante sulla spalla di William. Era lì al loro fianco e dava loro la forza necessaria.

Come rivela Il Messaggero, il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, ha anche rilasciato un’intervista spiegando che i bambini hanno dovuto partecipare al corteo perché solo in questo modo anche il Principe Carlo (ex marito di Lady Diana) avrebbe potuto prenderne parte. Per salvaguardare l’integrità dell’immagine del futuro erede al trono, William ed Harry sarebbero stati dunque esposti a tanta sofferenza.

Voi cosa ne pensate? Le cose saranno andate davvero così?

Foto da Instagram