Lady Diana, il trauma da bambina che ne segnò per sempre l’esistenza

Lady Diana ha subito un trauma molto difficile da superare nella sua vita. No, questa volta non stiamo parlando del tradimento di suo marito Carlo con Camilla, ma di un evento accaduto molti anni prima. La storia della Principessa triste ha avuto inizio ben prima che Diana mettesse piede a Palazzo, anche prima di aver conosciuto il Principe Carlo.

Come racconta il sito Express, quando era ancora una bambina Diana è stata “abbandonata” da sua madre. La Principessa aveva solo sei anni quando Frances Shand Kydd, madre di Lady Diana, lasciò suo padre John Spencer per cominciare una nuova vita insieme a Peter Shand Kydd, ricco erede di una famiglia di produttori di carta da parati. Diana fu allevata da suo padre, dopo che – in seguito a un’aspra battaglia legale – la madre perse la custodia dei suoi quattro figli.

Questo evento deve aver profondamente segnato la vita di Lady Diana, poi andata incontro a un matrimonio senza amore con un Principe che per lei non sembrava provare alcun sentimento sincero.

Lady Diana e Sarah Ferguson, il rapporto fra le due cognate

Si narra anche che proprio il background che lega Lady Diana e Sarah Ferguson abbia contribuito a cementare il rapporto di amicizia fra le due cognate. Le due donne erano infatti molto vicine e “complici”.

Anche la Ferguson, ex moglie del Principe Andrea, era stata infatti “abbandonata” dalla madre quando era molto piccola, come ricorda l’esperta reale Jennie Bond:

I parallelismi nei primi anni hanno continuato a contribuire a cementare la loro amicizia. Insolitamente, entrambe le donne sono state abbandonate dalle loro madri. All’età di sei anni, Diana è stata sottoposta ad un’aspra battaglia per la custodia in cui sua madre è stata costretta a rinunciare ai suoi quattro figli.

Alle parole della Bond si aggiungono quelle dell’esperto reale Richard Kay, che ricorda come Diana fosse notoriamente e comprensibilmente sconvolta a causa del divorzio dei genitori. Come molti hanno fatto notare, la favola triste della Principessa Diana ha avuto inizio davvero molto presto per questa donna, una persona che ancora oggi suscita affetto e stima in tutto il mondo.

