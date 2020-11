Quali momenti salienti della vita di Lady Diana saranno mostrati nella serie Netflix The Crown? I fan della Royal Family non staranno più nella pelle per la curiosità! La quarta stagione di The Crown si preannuncia in effetti a dir poco intrigante. Non vediamo l’ora di seguire gli eventi narrati con sapiente bravura da Peter Morgan, che è riuscito a scavare in profondità nella storia di una famiglia che da decenni attira la curiosità di tutti noi.

Ebbene, fra poche ore potremo scoprire in che modo la Principessa del popolo è stata rappresentata sullo schermo. Sappiamo già che Emma Corrin, l’attrice che impersona la giovane Diana Spencer, ha svolto un lavoro esemplare.

Ma scopriamo quali saranno i momenti della vita di Lady Diana che potremo seguire grazie alla serie.

I momenti della vita di Lady Diana che vedremo in The Crown 4

Il fidanzamento Reale : seguiremo certamente il famoso fidanzamento Reale, e l’indimenticabile matrimonio avvenuto nel 1981 fra Carlo e Diana .

: seguiremo certamente il famoso fidanzamento Reale, e l’indimenticabile matrimonio avvenuto nel 1981 fra . I problemi di bulimia di Lady Diana : come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, all’inizio di alcuni episodi della quarta stagione di The Crown sarà mostrato un messaggio per segnalare la presenza di scene molto forti, ovvero quelle che ritraggono gli attacchi di bulimia di Lady Diana . La Principessa ha sofferto per molto tempo di questo grave problema, e lo ha ammesso lei stessa durante un’intervista shock.

: come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, all’inizio di alcuni episodi della quarta stagione di The Crown sarà mostrato un messaggio per segnalare la presenza di scene molto forti, ovvero quelle che ritraggono gli . La Principessa ha sofferto per molto tempo di questo grave problema, e lo ha ammesso lei stessa durante un’intervista shock. Lady Diana assiste a un balletto alla Royal Opera House l’8 dicembre 1982: vedremo la donna (impersonata dalla Corrin) con un vivace abito di colore rosso, che ricorda fedelmente quello sfoggiato da Lady Diana in quella particolare occasione.

alla Royal Opera House l’8 dicembre 1982: vedremo la donna (impersonata dalla Corrin) con un vivace abito di colore rosso, che ricorda fedelmente quello sfoggiato da Lady Diana in quella particolare occasione. La pressione percepita da Diana a Palazzo : la nuova vita della giovane donna ha portato con sé un profondo senso di isolamento e una terribile mancanza di controllo, che trasparirà in molte scene della serie Netflix .

: la nuova vita della giovane donna ha portato con sé un profondo senso di isolamento e una terribile mancanza di controllo, che trasparirà in molte scene della . I difficili anni del matrimonio tra il Principe e la Principessa del Galles: la stessa Diana ammise che il suo matrimonio era un po’ troppo “affollato”. Vedremo una Diana infelice per la presenza di Camilla Parker Bowles (interpretata da Emerald Fennell). E vedremo Carlo che si allontana sempre più dalla moglie, per rimanere accanto a Camilla.

Insomma, quella che ci attende è senza dubbio una stagione ricca di eventi importanti. Pur non trattandosi di un documentario, The Crown offre uno scorcio molto realistico degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della Famiglia Reale. Ci mostra che nessuno sa davvero cosa succede quando le porte del Palazzo si chiudono, e che i protagonisti delle favole raramente finiscono per vivere “felici e contenti”.

