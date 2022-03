Lady Facchinetti, i dolori dopo l’operazione: “Pensavo di morire”

Lady Facchinetti nelle ultime ore ha preoccupato migliaia di fan a seguito di una bruttissima caduta da cavallo che le ha causato la rottura dell’omero. Wilma Faissol ora si trova ricoverata all’interno dell’Ospedale Ortopedico Galeazzi di Milano dove ha subito un’importante operazione riuscita perfettamente.

Due mesi fa la moglie di Francesco Facchinetti aveva avuto un’incidente simile sempre a cavallo ma questa volta, le cose sembrano aver preso una piega completamente diversa. L’amata Wilma infatti, si è sottoposta ad un delicato intervento condividendo sui social i grandissimi dolori post operatori.

Un momento davvero difficile per Lady Facchinetti che più volte ha spiegato su Instagram quanto stia soffrendo. L’intervento è riuscito perfettamente ma i dolori sembrano, passato l’effetto dell’anestesia, sono lancinanti.

Lady Facchinetti, le parole dopo l’operazione: “Pensavo di morire”

La moglie di Francesco Facchinetti ha rotto il silenzio all’interno del suo profilo Instagram, aggiornando i suoi fan in merito alle condizioni di salute. Nonostante l’operazione sia andata nel modo corretto, Wilma sta accusando dei dolori fortissimi che ha voluto condividere con le persone che da anni la seguono con affetto.

È proprio lei all’interno del suo profilo Instagram ad affermare: “Oggi reagisco. Ieri pensavo di morire. Passato l’effetto dell’anestesia alle 9, abbiamo provato di tutto per mitigare il dolore. Alle 21 ho pensato che prima o poi mi venisse l’infarto. Volevo che mi levassero il braccio”.

“Il marito di una mia amica che ha fatto lo stesso intervento ha detto che anche a lui la morfina non faceva effetto, solo l’ossicodone. Io ho il terrore di entrambi ma qualsiasi cosa era meglio del dolore. Pensa urlare e piangere per 12 ore” ha proseguito Lady Facchinetti.

Wilma come spiega ai suoi fan è in attesa di una terapia che possa reggere il dolore per poter tornare finalmente a casa. Accanto a lei costantemente c’era Francesco che non ha mai abbandonato sua moglie mentre i loro bambini, continuano ad inondarli di grande affetto con regali e messaggi di pronta guarigione.