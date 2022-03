Ancora attimi di paura per Wilma Faisol. La moglie di Francesco Facchinetti, infatti, qualche giorno fa ha avuto un altro incidente a cavallo e si è fratturata l’omero. Le foto in ospedale hanno preoccupato i fan, ma le parole del cantante e imprenditore hanno tranquillizzato tutti. Ecco cosa è successo.

Credit: frafacchinetti – Instagram

Un periodo non troppo fortunato quello di Francesco Facchinetti. Il primo episodio spiacevole capitato al cantante de “La canzone del capitano”, è la rissa che lo ha visto coinvolto con il campione di MMA Conor McGregor. I due si trovavano ad un evento quando il lottatore gli ha sferrato dei colpi violenti mandandolo in ospedale.

Poi la sfortuna pare essersela presa con sua moglie, l’influencer Wilma Faisol.

La donna, grande amante dei cavalli, a gennaio scorso era rimasta vittima di un brutto incidente. Cadendo aveva battuto violentemente a terra e lo stesso cavallo le era passata con uno zoccolo sulla testa, provocandole diverse ferite, un trauma cranico non commotivo e policontusioni.

Sui social il cantante si era anche lamentato dell’organizzazione dell’ospedale in cui aveva portato sua moglie, colpevole, secondo lui di averla fatta aspettare troppo per una tac e per le conseguenti cure.

Nuovo incidente per Wilma Faisol

Credit: frafacchinetti – Instagram

Giusto il tempo di riprendersi e qualche giorno fa, neanche due mesi dopo il primo incidente, Wilma si è sfortunatamente ritrovata protagonista di un altro brutto incidente.

Purtroppo Wally oggi è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui. Nella caduta la Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare vi facciamo sapere il prima possibile.

Queste le parole con cui Dj Francesco aveva annunciato lo spiacevole evento.

Nelle storie poi il cantante ha tranquillizzato tutti e spiegato che l’intervento era perfettamente riuscito.

Credit: frafacchinetti – Instagram

In un post, in fine, ha elogiato sua moglie Wilma che, come al solito, è stata forte abbastanza da rialzarsi anche questa volta.