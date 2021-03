Lady Gaga a Milano: ecco tutte le sue folli richieste che l’hotel ha dovuto accontentare

Lady Gaga continua il suo soggiorno in Italia. La star americana è da qualche settimana nel nostro paese per girare un film sull’omicidio di Maurizio Gucci diretto dal regista Ridley Scott. Dopo la tappa nella capitale, ora la troupe si è trasferita a Milano. Stando a quanto raccontato dal giornalista Santo Pirrotta al programma Ogni Mattina, la cantante di Rain On Me in hotel avrebbe fatto i classici capricci da star con richieste molto sfarzose.

“In questi giorni lei è a Milano per girare il film su Gucci, hanno bloccato tutto. Tu lo sai che lei interpreterà Patrizia Reggiani, la signora Gucci, che tra l’altro Patrizia non è molto contenta e si lamenta del fatto che Lady Gaga non le abbia chiesto una consulenza e non l’abbia voluta incontrare” – ha detto Pirrotta.

“Però si è calata tanto nei panni di Patrizia tanto che tutti a Milano mi dicono che sono disperati perché ha fatto dei capricci da star. Fa delle telefonate notturne, anche alle 3 del mattino, con le richieste più strane”.

Secondo il giornalista Lady Gaga si è portata addirittura uno chef personale dagli Stati Uniti:

“Si è portata uno chef dagli USA che cucina per lei notte e giorno. Lei ama molto i frutti rossi e lui li assaggia prima di lei. Poi la famosa star non tocca nulla se non è stato prima assaggiato. Ha il terrore che qualcuno possa metterle del veleno. Inoltre la sua camera è sempre buia, notte e giorno, non vuole nemmeno il led della tv. Oscurato tutto, non vuole vedere la luce”.

Il film che uscirà presumibilmente nelle sale il prossimo novembre parlerà dell’omicidio di Maurizio Gucci, nipote del noto stilista e fondatore della maison Guccio Gucci.

Lady Gaga interpreterà la moglie di Maurizio Patrizia Reggiani, condannata a 29 anni di carcere per essere il mandante dell’omicidio.