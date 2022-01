Se da una parte essere una star mondiale del cinema e dello spettacolo porta con sé tante soddisfazioni, dall’altra senza dubbio ti mette sempre al centro di voci che spesso c’entrano poco e niente con la tua carriera. A riguardo, in una recente intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, ha voluto dire la sua niente meno che Jennifer Aniston.

Il gossip e le cosiddette “voci di corridoio” hanno sempre fatto parte del pacchetto della vita delle grandi star della televisione o del cinema. A volte queste voci sono fondate, in altre occasioni, invece, si tende a sollevare polveroni che oltre ad essere infondati possono destabilizzare seriamente le personalità che coinvolgono e riguardano.

Jennifer Aniston, ad esempio, si è ritrovata spesso al centro di chiacchiere riguardanti le sue precedenti relazioni e, soprattutto, il fatto di non essersi mai sposata e mai diventata mamma.

La star statunitense, diventata nota all’epoca per essere stata una dei protagonisti della serie Friends e che oggi ha 52 anni e una carriera di enorme successo nel cinema internazionale, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Lo ha fatto durante un’intervista in cui ha tirato fuori tutte le sue idee sulle voci che si sono sollevate dietro al suo nome nel corso degli anni.

Per la cronaca, non sono incinta. Quello che sono è stufa. Siamo complete con o senza un compagno, con o senza un figlio. Possiamo decidere da sole cosa è bello quando si tratta dei nostri corpi. Quella decisione è nostra e solo nostra. Ma non sono alla ricerca della maternità perché in qualche modo mi sento incompleta. Non abbiamo bisogno di essere sposate o madri per essere complete. Otteniamo da sole il nostro “vissero felici e contente”.