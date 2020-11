È una star internazionale, ma ha anche origini italiane. Si tratta di Lady Gaga, l’artista statunitense amata da tutto il mondo. La donna purtroppo ha perso suo cugino.

Le sue origini italiane sono da ricercare dal viaggio che il suo trisavolo fece nel 1908 in America. Dalla Sicilia atterrà a New York alla ricerca della fortuna.

Lady Gaga ha conosciuto i suoi parenti di Naso a Milano qualche tempo fa. Antonino Garmanotta era suo cugino siciliano, morto ad 84 anni. Le cause della morte on sono chiare, tuttavia non è stato menzionato il Covid.

La notizia è stata riportata dalla Vetrina TV. L’annuncio è chiaro:

Si è spento a 84 anni Antonino Germanotta. Era cugino di Lady Gaga. Uno dei due cugini siciliani che circa tre anni or sono hanno fatto di tutto per incontrarla. Oggi Germanotta è stato tumulato.

Nella foto il “nonnino” Antonino con la star mondiale, del giorno in cui con Maria la raggiunsero a Milano per conoscerla prima del concerto al Forum di Assago. E poi per una bella riunione familiare anche negli Stati Uniti. Antonino Germanotta, 84 anni e ancora tanta voglia di ritornare a New York

Proprio il cugino tempo fa dichiarò alla stessa TV:

Lady Gaga è una parente, sono un suo cugino, l’ho incontrata la prima volta a Milano. Mia sorella aveva ricercato quel ramo della famiglia, mio nipote anche per molto tempo l’ha fatto, poi avevamo spesso. Invece alla fine ci siamo riuniti.

Le dichiarazioni di Lady Gaga

La cantante di Shallow, proprio recentemente, ha dichiarato di essere sconvolta per quanto sta accadendo in Italia per colpa del Coronavirus.

Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo adesso in Italia. Non so bene cosa dire se non che vi voglio bene. Vi amo, siete nelle mie preghiere. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa in questo momento.