Lady Giorgia ha avuto un incidente? Ecco cosa è successo alla famosa tiktoker

Senza alcuna ombra di dubbio Lady Giorgia è una delle tiktoker più influenti nel mondo del web. Sembra che di recente la celebre ragazza sia stata vittima di un incidente. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Lady Giorgia è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la tiktoker protagonista di un gossip sono state alcune foto pubblicate da lei stessa attraverso il suo account social.

Stando a quanto riportano gli scatti condivisi con tutti i suoi fan sulle sue Instagram Stories, sembra che Lady Giorgia abbia subito un incidente. Attualmente non siamo a conoscenza di che cosa si tratti nel dettaglio. Infatti, le immagini in questione mostrano solo la diretta interessata sdraiata a terra con gli operatori sanitari.

Infatti, stando a quello che ha mostrato sul suo profilo Instagram, la celebre tiktoker è sdraiata a terra circondata dai medici i quali la stanno soccorrendo. La ragazza è apparsa dinanzi ad un’ambulanza. Dunque, si presuppone che sia stata vittima di un incidente stradale. Attualmente non ci è dato sapere cosa sia accaduto esattamente e quanto sia grave la situazione. Per scoprire le condizioni di salute della tiktoker non ci resta che attendere sue notizie.

Chi è la nota tiktoker Lady Giorgia

Lady Giorgia è nata a Roma nell’anno 2001. Il suo nome reale è Georgiana. La ragazza ha debuttato nel mondo del web attraverso la piattaforma Youtube in cui pubblicava numerosi video in cui parlava di slime, gioielli ma anche lavori in resina. In un secondo momento ha fatto il suo ingresso su Tik Tok diventando una delle protagoniste più famose del social network. Tuttavia, per quanto riguarda la sua vita privata non siamo a conoscenza di molto informazioni.