L’amata conduttrice da sola sulle piste da sci in elicottero privato: verso il divorzio?

Silvia Toffanin arriva in elicottero a Prato Nevoso, località in provincia di Cuneo.

Il luogo scelto per le vacanze da Silvia Toffanin è Prato Nevoso, un luogo magico incastonato tra i monti della provincia di Cuneo. La località è una meta ambita dagli amanti della neve per la bellezza dei suoi paesaggi e la professionalità degli impianti sportivi.

La show girl è arrivata con l’elicottero privato della famiglia in compagnia dei figli Lorenzo Mattia,13 anni, e Sofia Valentina di 8. Le vacanza saranno ricche di lezioni di sci, passeggiate nella natura e relax tra il bianco candore della piccola provincia.

La presentatrice è la compagna del figlio di Silvio Berlusconi dal 2001 e vive in una super villa a Porto Fino. Pier Silvio ha avuto una carriera di successo come amministratore delegato di Mediaset e, dalla morte del padre, ha annunciato numerosi cambiamenti nell’assetto dirigenziale e nel palinsesto. Silvia ha iniziato giovanissima la sua carriera come modella e ben presto di è fatta notare per le sua capacità di showgirl. Presenta Verissimo dal 2006 succedendo a Paola Perego. Nel 2022 conduce Striscia la notizia insieme a Ezio Greggio

L’arrivo presso la località sciistica non è certo passato inosservato, soprattutto per l’assenza di Pier Silvio. Ma non trapelano indiscrezioni sulle motivazione delle vacanze separate della coppia. I due protagonisti della scena mediatica italiana convivono felicemente. La loro relazione, iniziata più di vent’anni fa è solida anche se non si sono mai sposati. Voci di corridoio indiscrete sussurrano di matrimonio segreto.

Silvia ha raggiunto immediatamente l’impianto per permettere alla figlia di partecipare alle lezioni con il maestro di sci. La donna ha deciso di ritagliarsi qualche momento per la famiglia prima di ricominciare con gli impegni del palinsesto di Mediaset.

La vacanza farà sicuramente bene a tutta la famiglia che ha bisogno di ricaricare le energie messe a dura prova dai numerosi impegni e dalla pressione mediatica cui sono sottoposti quotidianamente.

