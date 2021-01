L’amata coppia di Uomini e Donne in dolce attesa? Il post sui social lascia spazio a dubbi

Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, molto spesso, regala vere e proprie storie d’amore. Molte coppie sono diventate genitori, ricordiamo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Beatrice Valli e Marco Fantini, ma è arrivato il momento anche per Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone?

Per la coppia è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Al tempo, il tronista era Andrea Cerioli che, senza pensarci due volte, ha scelto la ragazza molto prima della fine del programma.

Da quel momento i due sono andati a convivere e la loro storia prosegue a gonfie vele, senza crisi e separazioni. Proprio il modello bolognese, ieri, ha pubblicato un post dolcissimo per il loro anniversario:

Ti anticipo, tanto so che finirò di scrivere prima della mezzanotte e non avrò la pazienza di aspettarla… Buon anniversario amore mio, siamo arrivati a due… sono volati eh.

Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno… sono felice di quello che siamo, che siamo diventati… ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio…

Fin qui tutto molto dolce e carino, e apparentemente nulla di strano. Ma il finale ha lasciato i follower a bocca aperta: Arianna Cincirrone è incinta?

Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre l’ultima parola, vivi con la ragione in tasca… ma hai anche dei difetti…! Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi ❤️ Buon anniversario Amore