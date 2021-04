Lamborghini-Zanicchi-Zorzi: il trio che non funziona all’Isola dei Famosi 2021

Il mestiere dell’opinionista lo sembra ma non è mica facile. E lo stiamo vedendo all’Isola dei Famosi dove il trio composto da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, sta un po’ deludendo le aspettative. Ci si aspettava altro da loro in queste prime puntate del reality e invece sembra che il trio non sia mai in sintonia e non stia restituendo quanto ci si aspettava.

Fonte: Mediaset

Commentatori real time uniti da una debole sinergia e visibilmente scarichi rispetto al loro potenziale, i tre opinionisti dell’isola sembrano arrancare dopo settimane di messa in onda. Così Ilary Blasi è costretta ogni volta ad un ping pong tra un’opinionista e l’altro alla ricerca di un commento perfetto che però sembra non arrivare. La Lamborghini sembra una comoda spettatrice sul divano, la Zanicchi sta cercando di metterla sempre sulla simpatia additandosi a stilista di Ilary, mentre Tommaso sembra scarico dopo il trionfo al Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi, la puntata di domani andrà in onda in differita

Eppure singolarmente la triade avrebbe tutte le carte in regola per farcela, basterebbe capire fino a che punto vorranno mettersi in gioco. Staremo a vedere. Intanto la puntata di domani sarà una vera e propria rivoluzione perché accadrà qualcosa mai successa in tutti questi anni di reality. La puntata serale di giovedì 15 Aprile infatti sarà registrata il pomeriggio e trasmessa in differita.

La causa è la concomitanza con il reality gemello spagnolo Supervivientes che andrà in onda anche lui domani sera nella medesima location, cioè la palapa. Per questo la puntata italiana sarà registrata il pomeriggio per lasciare spazio in serata alla diretta spagnola.

Anche il televoto verrà di conseguenza chiuso prima. L’inviato dell’Isola Massimiliano Rosolino ha spiegato al termine della puntata di lunedì 12 aprile che sarà lui stesso, nel daytime delle 16.30 di giovedì 15, a chiudere il televoto che vede sfidarsi Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Il reality spagnolo può vantare anche la presenza di due personaggi italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini.