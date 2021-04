Supervivientes, quanto pesa realmente Valeria Marini? L’inaspettata rivelazione

Giovedì 8 marzo il canale spagnolo Telecinco ha dato ufficialmente il via alla nuova edizione di Supervivientes, l’equivalente dell’Isola dei Famosi. Proprio per fare spazio al debutto del nuovo reality spagnolo, la messa in onda dell’Isola dei Famosi è andata in pausa. Concorrenti di punta di questa nuova edizione sono Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Proprio sulla showgirl italiana il reality spagnolo ha fatto una rivelazione.

Sin dall’inizio del reality l’ingresso di Valeria Marini è stato un successo. Insieme al fratello di Luca Onestini, Gianmarco, rappresenta uno dei concorrenti più apprezzati. I due, però, sono costretti a vivere in ambienti differenti. Infatti, mentre Gianmarco vivrà in spiaggia con gli altri concorrenti, Valeria Marini sarà costretta a vivere su una zattera in mezzo al mare.

Prima della suddivisione dei concorrenti in due squadre, tutti i naufraghi hanno partecipato ad un gioco che ha svelato un dettaglio sulla naufraga Valeria Marini. Il gioco in questione è molto simile a quello che si svolge anche in Italia. Tutti i concorrenti hanno dovuto portare del fango e altro materiale per poi essere pesato.

Proprio durante questo gioco è stato svelato il peso di Valeria Marini. C’è da dire che la showgirl non ha mai nascosto né la sua passione per il buon cibo né le sue forme. Il suo corpo, infatti, è molto apprezzato. Tuttavia, però, Valeria Marini non ha mai svelato il suo peso, rivelazione fatta nella prima puntata proprio dal reality Supervivientes.

Durante lo svolgimento del gioco, infatti, è stato svelato come la regina del Bagaglino abbia un peso di 80 kg. Nella prova, Valeria Marini è riuscita a portare del materiale tale da arrivare a 84 kg. Successivamente il conduttore ha mostrato la lavagna su cui c’era scritto il peso di tutti i concorrenti.

Valeria Marini sarà senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione di Supervivientes. La showgirl, infatti, sembra essere piaciuta molto ai telespettatori spagnoli i quali la reputano già una vera e propria star.