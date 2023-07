Nonostante la diagnosi e i rischi, Tiziano Ferro è salito sul palco per non deludere i suoi fan

È stato proprio il cantante, attraverso il suo profilo social, a dare ai suoi numerosissimi fan la spiacevole notizia. Tiziano Ferro ha scoperto di avere un nodulo alle corde vocali e dovrà sottoporsi ad un intervento.

I medici gli hanno comunicato la diagnosi prima dell’inizio del tour, ma Tiziano Ferro è salito sul palco perché non ha voluto deludere tutte quelle persone che lo amano e lo sostengono ogni giorno. Ecco le parole del cantante:

Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città.

E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

La musica è vita per ogni cantante di successo e non c’è emozione più grande del salire sul palco e vedere quella folla che applaude e canta. I medici si erano raccomandati, avrebbe dovuto fermarsi. C’era il rischio di un crollo sul palco, della sua voce che avrebbe potuto ribellarsi. Ma a Tiziano Ferro non è importato, deludere i suoi fan sarebbe stato ancora peggio. E ora, dopo che è riuscito a farli sognare, ha capito che era giusto dire la verità.

Presto dovrà sottoporsi ad un intervento alle crode vocali, che proprio come ha detto lo stesso Tiziano, è come un tendine lesionato per un calciatore. Il post operatorio non sarà semplice e sarà molto lungo. Non potrà cantare, fino alla totale ripresa. L’affetto che sta ricevendo in queste ore è davvero incredibile e i suoi numerosi fan non vedono l’ora che questo brutto periodo passi e che il loro beniamino torni presto sul palco con la sua musica.