Dopo la terribile caduta in bici e le fratture a clavicola e femore, Jovanotti si è sottoposto ad un intervento: come sta ora

Con una storia sul suo profilo Instagram, Jovanotti avverte tutti i suoi fan della riuscita dell’operazione a cui si è dovuto sottoporre, dopo il brutto incidente in bici in cui è rimasto coinvolto. “Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico“, scrive l’artista per ringraziate tutti coloro che gli sono vicini in questo momento.

Credit: lorenzojova – Instagram

Una bruttissima disavventura è quella che è capitata nello scorso week end a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Il cantante e performer romagnolo si trovava in vacanza a Santo Domingo e mentre faceva una passeggiata in bici, ha avuto un bruttissimo incidente.

A raccontarlo praticamente in diretta è stato lo stesso Lorenzo, che registrando un video subito dopo la caduta aveva spiegato di non aver visto un dissuasore di velocità e di essere finito a terra.

Un dolore lancinante quello accusato da Jova, che immediatamente è stato soccorso dagli abitanti del posto prima e dai sanitari poi.

Un aiuto, ha spiegato, che da parte dei dominicani è stato eccezionale: “Addirittura una signora si è avvicinata e mi ha portato un cocco per bere l’acqua che c’era dentro“.

In un nuovo video, questa volta registrato all’interno dell’ospedale, Lorenzo ha poi spiegato che le lastre avevano evidenziato una frattura alla clavicola e altre tre alla testa del femore. Infortuni per i quali avrebbe dovuto sottoporsi a degli interventi chirurgici.

Come è andata l’operazione di Jovanotti

Credit: lorenzojova – Instagram

Sempre Jovanotti aveva raccontato di aver inviato le lastre al suo medico in Romagna e che questo gli aveva confermato della necessità di un intervento. Un’operazione abbastanza di routine e semplice fortunatamente.

L’operazione è stata effettivamente portata a termine nella giornata di ieri, lunedì, ed è andata benissimo.

In serata Lorenzo è tornato sui social, per aggiornare i suoi fan sulla buona riuscita dell’intervento e per ringraziarli per il grande supporto che gli hanno dato in questi giorni.

L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo, ma passerà. Grazie a tutti davvero. Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico. Grazie!!!

Ora si attendono notizie riguardo al suo recupero e al rientro in Italia dell’artista, che dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni.