Dopo il travolgente successo mondiale per la sua interpretazione di Cho Sang Woo nella mini serie tv targata Netflix Squid Game, uno degli attori principali, Park Hae Soo ha annunciato e urlato al mondo la sua gioia di essere diventato papà per la prima volta. Nella nota diramata si legge: “Sono così grato che così tante persone in tutto il mondo si stiano congratulando con me per la nascita di mio figlio. Sono l’uomo più felice del mondo“.

La serie tv coreana Squid Game è stata caricata sulla piattaforma di streaming online Netflix soltanto qualche settimana fa, ma già è schizzata in testa ai titoli in tendenza attualmente. Un successo travolgente che né gli autori, né gli attori, né la stessa azienda distributrice si aspettavano.

Merito del regista Hwang Dong-hyuk, di tutto lo staff della produzione e dei bravissimi attori che sono stati capaci di calarsi così bene in un lavoro così importante e rivoluzionario.

Tra di loro c’è Park Hae Soo, che nella serie tv interpreta Cho Sang Woo, l’amico d’infanzia del protagonista Gi Hun. Loro due, insieme ad altri 454 concorrenti, si sfidano in alcuni giochi da bambini. Ma della spensieratezza dei bimbi c’è ben poco, visto che coloro che vengono eliminati dal gioco, vengono eliminati anche nella vita reale.

Proprio Park Hae Soo, nelle scorse ore, è diventato papà per la prima volta. Ad annunciare la la notizia è arrivata una nota della sua agenzia:

La moglie di Park Hae Soo ha dato alla luce il loro primo figlio: il nostro Park Hae Soo è diventato padre.

Park Hae Soo di Squid Game papà

A questa nota ne è seguita un’altra, divulgata direttamente dal neo papà, che in un’intervista ha dichiarato:

Sono così grato che così tante persone in tutto il mondo si stiano congratulando con me per la nascita di mio figlio. Sono l’uomo più felice del mondo. Ho fatto sapere a mia moglie prima dell’intervista che la notizia sarebbe stata rilasciata oggi, quindi dovrebbe aspettarsi di sentire presto molte persone.

Momenti di gioia e felicità per uno dei protagonisti della serie tv rivelazione del momento. Serie che potrebbe ben presto avere un sequel e una seconda stagione.

