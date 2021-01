Per Meghan Markle e Harry, Netflix ha riservato una particolare clausola nel contratto che prevede che la coppia non eserciti alcuna influenza – né provi ad esercitarla – sulla serie anti-Royal più spettegolata che ci sia. Di quale serie stiamo parlando? Ma di The Crown, che domande!

L’accordo che Meghan Markle e suo marito hanno firmato con Netflix deve essere stato senza dubbio molto vantaggioso, ma questo non vuol dire che il colosso delle serie tv abbia ceduto a loro lo scettro del potere.

A spiegare quali sono stati i termini del contratto è stata una fonte vicina alla coppia, che al The Sun ha assicurato che il gigante dello streaming ha impedito ad Harry e Meghan di controllare i programmi che non sono direttamente prodotti da loro. Questo riguarda ovviamente anche la serie The Crown, per la quale i Sussex non saranno assolutamente consultati, anche qualora – come è già accaduto – dovesse dipingere in maniera negativa alcuni membri della Famiglia Reale.

Video Credit MsMojo

Meghan Markle ed Harry su Netflix: nessuna interferenza con la serie The Crown

Pare che quella fra Netflix, Meghan Markle ed Harry sia stata una negoziazione piuttosto semplice. La coppia era più interessata a proteggere la propria immagine e le proprie idee, e non sembra aver dedicato molta attenzione all’onore della Famiglia Reale. Il che è sorprendente, dal momento che la nuova stagione di The Crown toccherà degli argomenti molti vicini al Principe Harry (si parlerà infatti della vita di Lady Diana con Carlo).

L’argomento “The Crown” è stato sollevato, ma il servizio è sempre stato fermo sul fatto di lasciare l’editoriale di quello spettacolo ai film makers e al creatore dello show Peter Morgan e, a meno che non si tratti di una questione legale, non ci saranno interferenze.

Quindi, care pettegole e cari pettegoli, se per caso vi stavate chiedendo se nella nuova stagione ci sarà lo zampino di Harry e Meghan, la risposta è no. La coppia non potrà dare alcuna opinione e non potrà interferire con quanto verrà narrato. Che dire? Io non vedo l’ora che escano i nuovi episodi di The Crown, e voi?

Foto da instagram