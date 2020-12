L’attore fa coming out: la dedica su Instagram per il fidanzato

Purtroppo, non sempre è semplice fare coming out. Molti giovani, ma anche uomini e donne maturi, trovano una barriera che li costringe a rimanere in silenzio per anni. Soprattutto nel mondo dello spettacolo, dove l’omosessualità è ancora un tabù, sono molti i volti che tengono segrete le loro relazioni.

Questa volta, a dare l’esempio, è il giovane attore tedesco Jannik Shumman. Il ragazzo, ha semplicemente pubblicato una foto in compagnia del suo fidanzato sui social. Lo stesso ha fatto Felix Kruck, attuale compagno.

L’attore ha così dimostrato di vivere la normalità dell’omosessualità senza per forza doverlo comunicare al mondo come un evento eccezionale. Ha condiviso uno scatto della usa vita privata con estrema naturalezza, come farebbe qualsiasi altra coppia.

Jannik Shumman ha lavorato per diverse serie tv famose anche nel panorama cinematografico italiano. Tra i film più famosi di tutti c’è sicuramente Center of my world, con la partecipazione anche dell’attore di Dark, Louis Hofammn.

Chi è Jannik Shumman

Jannik nasce nel 1992 ad Amburgo e si dedica alla recitazione già in giovane età. Il mio ruolo sul grande schermo lo ottiene già nel 2003, ma diviene sicuramente famoso nel ruolo attivo della fiction tedesca Cyber Girl, dal 2007.

Il debutto al cinema avviene invece nel 2013, dove vediamo il ragazzo tra gli attori protagonisti del film Spieltrieb, tratto dal romanzo di Julia Zeg “Gioco da ragazzi”.

Diviene poi co-protagonista, nel 2016 d LenaLove e anche di Die Mitte Der West, anch’esso tratto da un romanzo di Andreas Steinhofel. Una carriera già di successo considerando la giovane età del ragazzo.