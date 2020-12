Lo scorso anno, una coppia ha trovato la piccola Minerva, una gattina abbandonata sul ciglio della strada. Le sue condizioni erano davvero critiche ed infatti, non sapevano se sarebbe riuscita a sopravvivere. È solo grazie all’amore ed alle cure del cane, che ha fatto un’incredibile trasformazione.

CREDIT: INSTAGRAM

Era un giorno come un altro per i due signori. Erano usciti per fare la loro solita passeggiata di routine, vicino la loro abitazione. Con loro c’erano anche il piccolo Gatsby, il cucciolo adottato pochi mesi prima.

È proprio durante quei minuti, che è avvenuto il dramma. La coppia ha trovato la gattina abbandonata, sul ciglio della strada. Le sue condizioni erano davvero critiche ed hanno deciso di portarla subito in casa.

La piccola non riusciva ad aprire gli occhi. Purtroppo era affetta da una grave infezione, che aveva colpito anche alcuni organi interni.

CREDIT: INSTAGRAM

L’hanno portata in fretta dal loro veterinario. Quest’ultimo, dopo la visita le ha dato diversi antibiotici, con la speranza che l’avrebbero aiutata a guarire. I due signori, hanno deciso di portarla di nuovo nella loro abitazione e di sottoporla a tutte le cure e alle attenzioni di cui aveva bisogno, per tornare a stare bene.

Nel momento in cui Gatsby ha incontrato ancora una volta Minerva, tra loro è nato qualcosa di unico e speciale. Il cane passava molto tempo vicino a lei, con la speranza di poterla aiutare ad alleviare le sue sofferenze.

La trasformazione di Minerva

CREDIT: HAPPY PAWS

Purtroppo le condizioni della piccola Minerva erano davvero gravi ed infatti la coppia non sapeva se sarebbe riuscita a sopravvivere. Però, sin da subito hanno fatto il possibile per renderla felice e per farla stare bene.

Grazie all’aiuto del cagnolino, la gattina ha fatto un’incredibile trasformazione. Nel giro di pochi mesi la sua infezione è scomparsa, è tornata ad aprire gli occhi e la sua pelliccia è cresciuta notevolelmente.

CREDIT: INSTAGRAM

La coppia visto il legame che i due avevano instaurato, ha deciso di adottare per sempre la piccola. Sono felici di averla nella loro abitazione, poiché ha portato molta allegria e soprattutto è molto dolce e gentile con tutta la famiglia.