La mamma morta di cancro circondata dai suoi affetti più cari. La malattia che per tre volte l’ha messa a dura prova e che alla fine se l’è portata via. Il dolore del giovane attore e rapper inglese che piange per la scomparsa di sua madre, un punto di riferimento forte e costante per tutta la famiglia, anche nel periodo della malattia.

Richard Blackwood, star di Dancind on Ice e di EastEnders, ha lasciato sui social un messaggio toccante per la morte della mamma, Juliet Giscombe, scomparsa la notte scorsa circondata dall’affetto della sua famiglia.

La donna aveva combattuto con forza e tenacia il cancro per ben tre volte.

Non si era mai arresa a quel mostro che però alla fine se l’è portata via. Gettando nello sconforto tutti coloro che l’hanno amata in vita.

Pubblico e scrivo questo con un cuore pesante questa mattina! Non ho mai scritto nelle ultime settimane, ma i miei amici più stretti e la mia famiglia sapevano che mia madre stava combattendo la sua terza battaglia contro il cancro.

Queste le parole dell’attore e rapper inglese, che poi aggiunge.

È morta tra le mie braccia la scorsa notte davanti a mia sorella, mia nipote e mio figlio. Non ho intenzione di spendere troppe parole qui perché non mi sento troppo bene ma voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto.

L’ultimo messaggio del figlio per la mamma morta di cancro

Il rapper racconta di quanta forza avesse sua mamma, spingeva “sempre i suoi figli e nipoti ad andare avanti e non avere odio nel cuore, quindi ecco perché molti di voi mi hanno visto recitare in questo periodo e cercare di far sorridere gli altri.

La ragione per cui dico ancora che Dio è buono è perché è così che mamma ci ha cresciuti! Mamma ora veglia su di noi, ma sono onorato di essere tuo figlio che ti ama“.

Fonte YouTube StarNews

La donna, di origini giamaicane, si è spenta a causa di un tumore che non le ha dato scampo.