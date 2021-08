Il suo drammatico racconto è arrivato durante un’intervista con il quotidiano Sunday Times. L’attore Kit Harington, volto di Jon Snow de “Il Trono di Spade” ha voluto aprirsi sul periodo più buio della sua vita, l’alcolismo e la depressione.

Le cose che mi sono successe da quando è finito il Trono di Spade e che stavano accadendo durante il Trono di Spade, erano di natura piuttosto traumatica e includevano l’alcol.

L’attore oggi è sobrio da due anni ed ha cercato aiuto in una struttura di cura del Connecticut dopo aver attraversato quelle che lui stesso ha definito “alcune cose piuttosto orribili“.

Arrivi ad un punto in cui ti senti una persona cattiva, ti senti una persona vergognosa. E senti che non c’è via d’uscita, questo è solo quello che sei. E diventare sobri significa dire: ‘No, posso cambiare’.

Durante il racconto, Kit Harington ha confessato di aver pensato al suicidio, farla finita una volta per tutte.

Ho attraversato periodi di vera depressione in cui volevo fare ogni sorta di cose.

Ha scelto di spogliarsi del suo passato perché spera che la sua esperienza possa aiutare tutti coloro nella sua stessa situazione. Si può superare tutto e tornare ad una vita normale.

Non voglio assolutamente essere visto come un martire o uno speciale. Ho attraversato qualcosa, è roba mia. Se aiuta qualcuno, va bene.

Dopo due anni in cui non tocca alcol, ha voluto spiegare il perché della sua lunga pausa dopo la serie tv. L’attore è stato in un centro di riabilitazione, ha combattuto contro i suoi demoni e ne è uscito vittorioso. Ora vuole aiutare gli altri, condividendo con loro ciò che ha attraversato.

Kit Harington non è l’unica star de “Il Trono di Spade” ad essere stata male. Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) e Sophie Turner (Sansa Stark) non hanno attraversato periodi facili. La prima ha avuto due aneurismi che l’hanno costretta a lunghi periodi di riabilitazione e la seconda ha confessato di essersi ammalata di depressione per via delle critiche feroci sul suo aspetto fisico.