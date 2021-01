L’attrice incinta del terzo figlio: “Mi manca com’era il mio corpo”

L’arrivo di un figlio è una delle più grandi gioie per una donna, ma comporta anche tanti sacrifici. Lo sa bene Hilary Duff che è già alla terza gravidanza. L’attrice ha pubblicato uno sfogo sui social condiviso da milioni di donne.

Non è facile accettare un corpo che cambia, soprattutto quando si è sempre state molto magre e toniche. La terza gravidanza per Hilary Duff è molto difficile da affrontare in quanto il suo corpo sta cambiando molto velocemente.

Proprio dopo l’arrivo del secondo figlio, l’attrice statunitense aveva mostrato gli scatti del suo corpo che aveva ritrovato la forma fisica desiderata.

Seppur doloro da accettare, come la stessa donna ha ammesso: “Questo corpo sta facendo cose straordinarie per la nostra piccola grande famiglia”

Consapevole del fatto che con grande difficoltà potrà ritrovare presto la forma fisica, Hilary si definisce comunque “molto grata ed emozionata”

Inoltre, in un altro post, la donna si è rivolta alle altre mamme spronandole a prendersi comunque cura di se stesse. Fare sport, mangiare bene e mantenere un equilibrio e un benessere fisico è fondamentale anche se si prendono dei chili:

So che è difficile mantenere la normalità ma spero veramente che troviate una mezz’ora di tempo per voi stesse. Fate qualcosa che vi faccia stare bene, anche se non è legato al fitness o al cibo.

Il dolore di vedere un corpo che cambia e constatare i segni che rimarranno per sempre hanno però anche l’altro lato della medaglia: