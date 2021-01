L’attrice ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico: “Combatto la mia battaglia”

Una battaglia tenuta nascosta per anni, ma ora l’attrice ha deciso di raccontare tutto sui social. Laura Torrisi ha passato la notte di Capodanno in ospedale, ricoverata dopo un intervento chirurgico.

L’attrice ha subito un intervento per combattere l’endometriosi, la malattia che colpisce una donna su 10. Una malattia insidiosa, spesso difficile da diagnosticare e che, purtroppo, non ha una cura definitiva.

Ad annunciare il doloroso intervento è stata proprio Laura Torrisi che con un post su Instagram ha spiegato cosa stesse succedendo. La didascalia si apre con un ringraziamento da prima ai suoi cari:

“Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te”

Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai, sia durante l’intervento, sia dopo.

E poi, la bella notizia dopo la tempesta: la donna è potuta far rientro a casa e ha potuto abbracciare finalmente sua figlia Martina, avuta proprio con l’ex compagno Leonardo Pieraccioni.

Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando.Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo 🤪🥂

Laura ha anche ringraziato i medici che l’hanno accompagnata durante il percorso in ospedale. Non è stato semplice, ma il peggio sembra per ora essere passato. La malattia è comunque dura e il miglioramento sarà graduale.

Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero.

Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno! 🌟🌈 Torno presto, Laura ❤️.