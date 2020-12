Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi di nuovo insieme? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è arrivata un’indiscrezione su Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi che ha fatto impazzire il web. Si tratta di un presunto ritorno della celebre attrice sul set dell’ultimo film del suo ex marito. D’altronde è una voce diventata sempre più insistente in rete e sembra convincere gli utenti sempre di più.

Per Leonardo Pieraccioni è arrivato il momento di girare il suo ultimo film. Alla luce di questo sembra proprio che il regista amato e stimato nel mondo del cinema abbia proprio scelto la sua ex moglie con cui lavorare sul set. Stiamo parlando di Laura Torrisi, protagonista di Una moglie bellissima nonché madre di Martina, la figlia che ebbe insieme a Leonardo.

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi sono due dei volti più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Qualche anno fa i due erano una coppia ma ben presto la loro storia d’amore è giunta a capolinea.

Le riprese del film Una moglie bellissima sono state il loro punto d’incontro. Qui, nell’anno 2007, i due si sono conosciuti e sembra che sia stato subito un colpo di fulmine. Inoltre, dalla loro relazione nacque anche una bellissima bambina, Martina Pieraccioni. La coppia, nonostante la separazione, ha deciso di mantenere un rapporto pacifico proprio per il bene di quest’ultima.

A distanza di qualche anno, adesso si ipotizza un ritorno dei due insieme sul set ma al momento non è ancora arrivata nessuna conferma dai diretti interessati. Nel corso di tutti questi anni, Laura Torrisi è stata legata a Luca Betti, una relazione recentemente naufragata.

Mentre per quanto riguarda Leonardi Pieraccioni attualmente ha una compagna: Teresa Magni. Il regista non ha mai nascosto quanto abbia sofferto in passato per la storia d’amore naufragata con la Torrisi. In un’intervista ha anche dichiarato di esser rimasto single per molti anni. Adesso ci sarà un ritorno di fiamma sul set? Non ci resta che scoprirlo!