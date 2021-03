L’attrice si mostra al naturale su Instagram: imperfezioni e pelle rovinata

È importante far passare messaggi positivi e togliere dalla testa delle giovani ragazze un modello di bellezza che non esiste: le parole di Ludovica Bizzaglia

Non sempre quello che vediamo sui social è reale, molte attrici, cantanti, ma soprattutto modelle e influencer ricorrono al foto ritocco per togliere le piccole imperfezioni. Quel che è certo è che con l’era dei social media, sembra che molte più ragazze sono ossessionate da una perfezione che non può esistere.

Molte ragazze anche note nel mondo dello spettacolo si impegnano per far sì che tutto questo si affievolisca e che, soprattutto le giovani ragazze, capiscano che la perfezione non esiste.

Tra queste Aurora Ramazzotti che più di una volta ha mostrato la sua pelle segnata dall’acne, allo stesso modo Valentina Ferragni va fiera del suo corpo stupendo e con qualche rotondità più pronunciata.

Oggi anche Ludovica Bizzaglia ha deciso di parlare alle sue fan e ha pubblicato una foto di quello che accade alla sua pelle molto stesso. La ragazza ha postato una foto sui social scrivendo:

La mia pelle stasera, senza trucco e senza filtro. A me capita così, la dermatite arriva all’improvviso, un secondo prima la mia pelle è “perfetta” e dopo una semplice doccia diventa così.

La foto dell’attrice non è più visibile sui suoi social, per errore è stata cancellata, ma prosegue nel post e scrive: “Piccolo Reminder per me e per voi, tutto ciò che vedete purtroppo non è sempre reale. I corpi scolpiti che vedete, le gambe senza un filo di cellulite e la vita che vi mostrano, non sono sempre reali.“

La giovane conclude cercando di far arrivare il messaggio chiaro e forte alle ragazze: