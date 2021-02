Aurora Ramazzotti presa di mira dagli hater ma interviene Trussardi. Le sue parole colpiscono

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, è appena approdata in Mediaset come nuova inviata del programma di Italia 1 Le Iene. In questi giorni sta facendo molto discutere l’offesa di un hater alla ragazza la quale è stata difesa tempestivamente dal marito di mamma Michelle, Tomaso Trussardi.

Sui social Aurora Ramazzotti è molto presente e non mancano le occasioni in cui la giovane condivide con i suoi followers momenti di vita quotidiana insieme a tutte le sue passioni. Oltre a ciò, Aurora Ramazzotti ama postare scatti di famiglia come quello pubblicato qualche ora fa che la ritrae insieme a mamma Michelle e nonna Ineke.

E proprio questo scatto ha creato la polemica in cui è stata coinvolta la giovane Aurora. Al post pubblicato dalla nuova inviata de Le Iene, Aurora Ramazzotti ha scritto una breve e simpatica didascalia:

Tre generazioni e quella che ha più capelli bianchi sono io.

La foto in questione ha provocato moltissimi like e molti complimenti da parte dei followers della giovane. Tuttavia, però, non sono mancate le critiche e le battute poco piacevoli da parte degli haters. Tra alcuni dei commenti negativi possiamo leggere:

Tua madre è più bella di te.

Commento che non è per niente piaciuto agli utenti ma soprattutto al marito di Michelle Hunziker, il quale è intervenuto subito prendendo le difese della figlia di sua moglie.

Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d’animo. Vergogna.

È stata questa la risposta dell’imprenditore che ha preso tempestivamente le difese di Aurora Ramazzotti scagliandosi contro l’hater e contro l’offesa. Non è la prima volta che la giovane Aurora riceve commenti simili. Infatti, come da lei stessa dichiarato, in passato ha avuto a che fare con commenti poco eleganti in cui veniva considerata un termine di paragone con mamma Michelle. A riguardo, Aurora ha dichiarato: